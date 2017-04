Investmentidee: Allianz SE

Allianz zeigt Interesse an italienischen Autobahnen



Die Allianz SE ist eine Holdinggesellschaft mit Sitz in München. Gegründet wurde sie 1890 in Berlin und wird derzeit von CEO Oliver Bäte geleitet. Der Holding sind die einzelnen Konzerntöchter direkt und indirekt zugeordnet. Kerngeschäft des Unternehmens ist das Versicherungsgeschäft. In Deutschland ist die Allianz im Versicherungsgeschäft Marktführer. Auch global ist sie in über 70 Ländern tätig.

Niedrige Zinsen bereiten Versicherer Probleme

Versicherer haben derzeit immer noch mit der anhaltenden Niedrigzinspolitik zu kämpfen. Erträge aus zinstragenden Kapitalmarktgeschäften, welche den größten Anteil der Bilanzen von Versicherungen einnehmen, bieten kaum noch risikoadäquate Renditen. Aktuell steht die Infrastruktur-Tochter Allianz Capital Partners (ACP) Insidern zufolge vor dem Einstieg in die Betreibergesellschaft der italienischen Autobahnen. Zusammen mit einem weiteren europäischen Investor will die Allianz fünf Prozent an Autostrade per l’Italia erwerben. Insgesamt werden circa eine halbe Milliarde Euro investiert. Der Betreibergesellschaft gehören mehr als 3000 Kilometer Maut-Schnellstraßen in Italien. Infrastruktur-Investments können attraktiv für Versicherer wie die Allianz sein, weil diese über eine langen Zeitraum stabile und sichere Renditen versprechen. In Deutschland ist ACP unter anderem schon am Raststättenbetreiber Tank & Rast beteiligt.

Allianz kratzt am Höchstwert aus der Vergangenheit

Die Aktie Allianz ist ein gutes Beispiel für langfristige Chartbetrachtung bei der Kursanalyse. Schlüsselmarken aus der Vergangenheit entfalten auch heute noch ihre Wirkung . Im Jahr 2007 notierte die Aktie bei einer Marke von 180,29 Euro. Seither versuchte sich der Kurs der Allianz an dieser Hürde. Noch im Juli 2016 befand sich die Aktie bei 118,35 Euro. Derzeit steigt die Allianz-Aktie bereits den sechsten Monat in Folge, wobei die Schlussnotierung vom März gleichzeitig dem Monatshoch entspricht. Durch den Verlauf der 200-Tagelinie bei 146 Euro erscheint die Allianz-Aktie als relativ solide unterstützt. Auf der anderen Seite könnte die derzeitige Kursstärke der Allianz-Aktie Investoren zu Gewinnmitnahmen animieren.



Analysten von Bloomberg setzen das 12-Monats-Kursziel für Allianz auf 175 EUR. 19 Analysten setzen die Aktie auf BUY, 12 auf HOLD und 4 auf SELL. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Aktienanleihen auf Allianz SE

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN7T2C

8,50%

EUR 170,10

16.03.2018

7,94%

100,49%



VN72WM

7,00%

EUR 160,00

16.03.2018

5,61%

101,22%







Discount-Zertifikate auf Allianz SE

WKN

Basispreis

Discount*

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN5FGK

EUR 160,00

12,86%

16.03.2018

6,51%

EUR 150,55



VN5FE0

EUR 175,00

8,40%

16.03.2018

10,96%

EUR 158,34







*Stand: 06.04.2017





