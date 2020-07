Investmentfonds im zweiten Quartal wieder stark nachgefragt

Die österreichischen AnlegerInnen ließen sich durch die vom Coronavirus verursachten Turbulenzen nicht beirren und behielten bei der Geldanlage einen kühlen Kopf. Diese Strategie hat sich ausgezahlt. Die Börsen zeigten in den letzten Monaten eine starke Performance und haben sich V-förmig erholt.So erhöhte sich das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) gegenüber dem 1. Quartal 2020 um 7,8 Prozent auf rund 176,9 Mrd. Euro und liegt nur mehr moderat (4%) unter dem Jahresultimowert von 2019 (184,9 Mrd. Euro). Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des zweiten Quartals 633,7 Mio. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 123,56 Mio. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 510,2 Mio. Euro. Im Segment der Aktienfonds kam es zu Nettomittelabflüssen von rund 143,9 Mio. Euro und im Bereich der vermögensverwaltenden Fonds flossen rund 1,8 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug im 2. Quartal 209,0 Mio. Euro und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 10,2 Mrd. Euro.Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Japan mit einem Plus von rund 10,00%, gefolgt von Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Nordamerika mit rund 4,40% und internationalen Aktienfonds mit 2,48%. Im Rentenbereich war die Wertentwicklung von Anleihenfonds in Fremdwährung mit plus 2,77% am besten.Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 12,11 Prozent jährlich, gefolgt von Aktienfonds Japan mit 5,11% p.a., internationale Aktienfonds mit 4,95% p.a. und Aktienfonds Europa mit 4,7% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Eurorentenfonds mit rund 2,52% jährlich vor den Rentenfonds in Fremdwährung mit 2,28% p.a.Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds erhöhte sich das Fondsvolumen gegenüber dem 1. Quartal von 10,7 Mrd. Euro um rund 2 Mrd. Euro auf 12,7 Mrd. Euro bzw. 18,7%. Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 6,21%, gemischte nachhaltige Portfolios legten um 0,90% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 5,73% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 3,74% p.a.Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Ende des 1. Quartals um 1,56% auf rund 9,4 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 111,33 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 11,44 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 43,75 Mio. Euro beliefen. Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,53 Prozent. Die 10-Jahres Performance betrug 2,57 Prozent.Heinz Bednar, Präsident der VÖIG, zeigt sich vom rationalen Verhalten der österreichischen Anleger angetan: „In den Monaten April bis Juni hat sich die österreichische Fondsbranche eindrucksvoll erholt. Der Rückgang im März aufgrund der Epidemie konnte zwar noch nicht zur Gänze aufgeholt werden, bis zum Jahresende bleiben wir für das Gesamtresultat jedoch optimistisch.“

Österreichischer Investmentfondsmarkt

Fondsvolumina nach Fondskategorien

Performanceentwicklung im 1-Jahres-Zeitraum

Stichtag: 30.06.2020

Performanceentwicklung im 5-Jahres-Zeitraum

Stichtag: 30.06.2020

Performanceentwicklung im 10-Jahres-Zeitraum

Stichtag: 30.06.2020

Entwicklung des Fondsvolumens der nachhaltigen Investmentfonds

Performanceentwicklung nachhaltiger Retailfonds

Stichtag 30.06.2020