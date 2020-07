Investmentchance Corona – dem Impfstoff auf der Spur

Fast 11,5 Millionen Menschen haben sich laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bislang (Stand: 7. Juli 2020) mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als eine halbe Million Menschen haben die Infektion nicht überlebt.





Auch die konjunkturellen Folgen sind tragisch: 2020 dürfte die Wirtschaftsleistung der Eurozone um 8,7 Prozent einbrechen. Die Rezession wird im laufenden Jahr also stärker ausfallen als zunächst angenommen. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdown sind ernster, als wir das ursprünglich erwartet haben“, zitiert das Manager Magazin Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission. „Wir navigieren immer noch in stürmischer See und stehen vor vielen Risiken, darunter eine weitere große Infektionswelle.“

Ohne wirksame Medikation und einen Impfstoff wird das wirtschaftliche und soziale Leben nicht wieder in gewohnte Bahnen zurückkehren können. Im Normalfall vergehen von der Virusanalyse bis zur Zulassung eines Impfstoffs aber viele Jahre. Glücklicherweise bündeln im Kampf gegen das weltweit aktive Coronavirus SARS-CoV-2 Politik, Forschungseinrichtungen und Unternehmen ihre Kräfte. Das Virus ist erst seit Anfang des Jahres bekannt, dennoch zählt die WHO bereits weit über 100 Impfstoffprojekte. Einige davon werden aktuell in klinischen Studien, also an Menschen, getestet. Die US-Regierung hat dazu zum Beispiel „Operation Warp Speed“ ins Leben gerufen, eine öffentlich-private Partnerschaft, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu erleichtern und zu beschleunigen. Auch Europa forciert die Forschung mit beschleunigten Genehmigungsverfahren und finanzieller Förderung für Impfstoffprojekte.

Top-Impfstoffentwickler im Depot

In klinischer Studie befindet sich aktuell zum Beispiel ein Impfstoff-Kandidat vom britischen Konzern AstraZeneca in Kooperation mit der University of Oxford. Erfolgversprechend ist auch die Zusammenarbeit zwischen BioNTech , einem deutschen Biotechnologieunternehmen, dem chinesischen Pharmakonzern Fosun und dem US-Giganten Pfizer .

Anlegern offenbart sich damit auch in dieser Krise eine riesige Investmentchance. Die Aktien der potentiellen Impfstoffentwickler werden nachgefragt. Das BioNTech-Papier zum Beispiel konnte allein auf Monatssicht um 30 Prozent zulegen. Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna , das ebenfalls an einem Impfstoff forscht, konnte sich in den vergangenen zwölf Monaten vervierfachen. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Das Wiener Investmenthaus Centris Capital ( CentrisCapital ) bündelt diese Chance seit April diesen Jahres in einem wikifolio. Die Experten setzen in Corona Vaccine Candidates auf die Aktien jener Unternehmen, die sich die Entwicklung von Impfstoffen aktiv zum Ziel gesetzt haben. Seit Anfang Juli ist das wikifolio nun auch investierbar. Laut Sebastian Thorwarth von Centris Capital wird das Rennen um den Impfstoff nicht nur ein einziges Unternehmen für sich entscheiden: „Mit Stand 1. Juli wurde an 152 Impfstoffkandidaten gearbeitet, wovon 28 bereits an Menschen getestet werden. Besonders weit sind diejenigen Unternehmen, welche einen bereits bestehenden Wirkstoff für Covid-19 als neue Anwendung erforschen. Am Ende des Tages wird es – ähnlich wie bei der Grippe - nicht nur ein Unternehmen geben, welches einen Impfstoff anbieten wird.“

Die vielversprechendsten Kandidaten, erklärt Thorwarth, finden den Weg ins wikifolo. Diese stammen vor allem aus den USA, China, Großbritannien oder auch Deutschland. Ein Depotschwergewicht ist aktuell Novavax , ein US-Biotechunternehmen, dessen Coronavirus-Impfstoffprojekt von der US-Regierung im Rahmen der „Operation Warp Speed“ mit 1,6 Milliarden Dollar unterstützt wird – der am Dienstag angekündigte Zuschuss ist der bisher größte.

Wann die Welt mit einem Impfstoff rechnen kann, können freilich auch die Centris-Experten nicht sagen. „Wir alle würden uns freuen, wenn dies sobald als möglich geschehen würde“, so Thorwarth. Das exakte Datum sei jedoch für das wikifolio nicht so wesentlich. „Wir rechnen mittelfristig mit mehreren Impfstoffen sowie deren laufenden Anpassungen an Mutationen. Das Thema wird uns noch länger begleiten. Derzeit werden enorme finanzielle Mittel aus staatlichen, überstaatlichen und privaten ‚Töpfen‘ zur Verfügung gestellt. Wir beobachten diese Entwicklungen.“ Der Asset Manager ist jedenfalls überzeugt, dass neuartige Technologien, Vorerfahrung mit Impfstoffprojekten gegen verwandte Viren und umfangreiche Kooperationen auf ein deutlich beschleunigtes Prozedere schließen lassen.

Branchengiganten sorgen für Stabilität

Das Rennen hat begonnen und es werden lediglich einige wenige Unternehmen zu dem erwünschten Erfolg kommen. Das macht das Investment ja so attraktiv.

Sebastian Thorwarth von Centris Capital CentrisCapital

In den teils rasanten Kursanstiegen, wie etwa im Falle von Moderna, sieht Centris-Experte Thorwarth kein Hindernis für das wikifolio: „Moderna hat derzeit kein Produkt, welches es verkauft, ist jedoch sehr weit mit seinen klinischen Studien fortgeschritten. Derzeit läuft eine Studie mit über 30.000 Freiwilligen, da erste Studienergebnisse auf eine Wirksamkeit und Sicherheit des Wirkstoffes hinweisen. Ein Rückschlag in den Testergebnissen würde natürlich zu fallenden Kursen führen, jedoch erachten wir das Risiko, Moderna nicht im Portfolio zu haben, als fast noch größer. Dennoch haben wir Moderna mit nur fünf Prozent gewichtet.“ Außerdem soll das Einzeltitelrisiko durch angemesse Diversifikation reduziert werden. So setzen die Asset Manager von Centris auf Unternehmen unterschiedlicher Größe bzw. Marktkapitalisierung, die in verschiedenen Regionen der Welt in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind.

Vertreten im wikifolio sind daher nicht nur Unternehmen, die erst durch das Coronavirus in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind, sondern auch eine Reihe namhafter Branchengiganten. Merck , Johnson & Johnson , AstraZeneca oder Pfizer sollen für Stabilität im Depot sorgen – vor allem dann, wenn die Hoffnung auf einen Impfstoff enttäuscht wird und die Aktienkurse der Highflyer entsprechend unter Druck geraten. Thorwarth bestätigt: „Große Pharmakonzerne werden nicht auf der Strecke bleiben, kleinere hingegen sehr wohl. Das Rennen hat begonnen und es werden lediglich einige wenige zu dem erwünschten Erfolg kommen. Das macht das Investment ja so attraktiv.“

