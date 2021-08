Investment-Dauerbrennerthema Cybersicherheit – „Viele Unternehmen sind chronisch unterinvestiert“

München/London, 18. August 2021 –

Zu den gehackten Daten würden offenbar Namen, Adressen, Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern und Führerscheininformationen gehören. Erst im Januar dieses Jahres habe das Unternehmen einen kleineren Angriff bekannt geben, bei dem Telefonnummern und andere Anrufinformationen von etwa 200.000 Nutzern gestohlen worden seien. Die Nachricht des neuerlichen Cyberangriffs verdeutliche einmal mehr, dass Verbraucher, Unternehmen und Regierungen den Datenschutz dringend ernster nehmen müssen. Obwohl die Investitionen in Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen von Jahr zu Jahr weiter gestiegen sind, liegen sie noch lange nicht auf dem Niveau, das notwendig wäre.

Rahul Bhushan, Mitbegründer und Direktor von Rize ETF, kommentiert: "Fünf Datenpannen in vier Jahren – insofern ist dieser neuerliche Angriff bei T-Mobile für uns keineswegs überraschend. Der Vorfall spiegelt ein größeres Problem wider - nämlich die chronische Unterinvestition in die Cybersicherheit. Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Welt und der zunehmenden Verlagerung der Geschäftstätigkeit ins Internet stehen die Unternehmen vor der Wahl: Entweder sie investieren in robuste Cybersicherheit oder sie versäumen es, den digitalen Schutz ihrer Kundendaten zu gewährleisten."

Jason Kennard, Mitgründer und Direktor von Rize ETF, fügt hinzu: "Wir sind der festen Überzeugung, dass es heute nur noch zwei Arten von Unternehmen gibt: diejenigen, die gehackt wurden, und diejenigen, die nicht wissen, dass sie gehackt wurden. Die Unternehmen müssen anfangen, eine bessere Cyber-Hygiene zu praktizieren, oder sie riskieren, ihr Vertrauen bei den Kunden zu verlieren.

