Investitionsmöglichkeiten im Cannabis-Markt

In lateinamerikanischen Ländern existieren regionalspezifische Vorteile gegenüber dem Anbau der Pflanzen in Kanada. Die Kosten in Lateinamerika sind niedrig, die Arbeitskräfte vergleichsweise günstig und das Klima ist für den Anbau bestens geeignet. Blueberries Medical (ISIN: CA09609Y1016, WKN: A2PD5T) ist ein führender Hersteller in Lateinamerika, der Beachtung verdient. Niederlassungen in Kolumbien und Argentinien könnten dem Unternehmen den Erfolg bringen.

Die Gesellschaft rechnet bis 2025 mit einer Produktion von bis zu 2,21 Millionen Kilogramm, das wäre ein Vielfaches der geplanten Produktionskapazität der größten kanadischen Produzenten. Ein besonderer Pluspunkt sind die günstigen Herstellungskosten, die Blueberries Medical auf 0,15 US-Dollar je Gramm Cannabis schätzt, was im Vergleich zu kanadischen Produktionskosten extrem wenig ist.

Aktuell kann sich Blueberries Medical übrigens über die Genehmigung für Herstellung, Verkauf und Ausfuhr von fünf Gesundheits- und Wellnessprodukten, basierend auf Cannabidiol, freuen. Dazu gehören neben Shampoo auch Cremes.

Und die Prognosen sprechen für Lateinamerika: Nach einem legalen Umsatz von 125 Millionen US-Dollar in 2018 wird ein Wachstum von durchschnittlich gut 58 Prozent jährlich auf 12,7 Milliarden US-Dollar in 2028 erwartet. Dies könnte für in Lateinamerika agierende Gesellschaften einen signifikanten Aufwärtstrend bedeuten, damit enorme Chancen für Investoren. Ein Bericht von Reuters aus 2018 zeigt, dass kolumbianische Produzenten der Meinung sind rund 20 Prozent des globalen medizinischen Marktes erobern zu können. Vermutlich keine leichte Aufgabe, aber eine Chance.

Auf jeden Fall wird für den weltweiten Markt in Bezug auf den medizinischen Bereich jährlich mit einer Wachstumsrate von etwa 22 Prozent gerechnet. Bis 2023 wären dies 37 Milliarden US-Dollar. Für Blueberries Medical bedeutet dies ebenfalls sehr gute Wachstumschancen. Der Unterschied zu anderen Herstellern ist die noch moderate Bewertung des Unternehmens. Den der Börsenwert ist aktuell rund 75 Millionen kanadische Dollar. Zum 31. Dezember waren gut 7,7 Millionen kanadische Dollar in der Kasse. Wobei das Unternehmen schuldenfrei war.

Vergleichbare Unternehmen, so das Research-Haus Fundamantal Research, sind weit höher bewertet. So hatte Colombian Cannabis, die übernommen wurden, eine Marktkapitalisierung, zweifach so hoch wie die derzeit von Blueberries. Interessanter ist jedoch die Einordnung anhand des Unternehmenswerts je Quadratfuß Anbaufläche oder Unternehmenswert je Kilogramm erwarteter Produktion. Der Durchschnitt der vergleichbaren Unternehmen, die in Lateinamerika aktiv sind, liegt bei 125 Dollar (kanadisch) beziehungsweise 1.437 Dollar. Blueberries kommt da nur auf 14 Dollar und 73 Dollar.

Anhand dieser Vergleiche könnte die Blueberries Medical-Aktie (ISIN: CA09609Y1016, WKN: A2PD5T) noch um ein Vielfaches steigen, ehe der Mittelwert erreicht ist. Für Anleger könnte dies also eine gute Chance im Cannabis-Markt bedeuten. Da die Aktie jedoch noch sehr spekulativ ist, sollten risikobereite Investoren nur mit begrenztem Einsatz einsteigen und Blueberries als Depotbeimischung verstehen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



