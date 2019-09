Investitionen in Goldaktien

Der Aufschwung beim Goldpreis sollte von Anlegern jetzt genutzt werden





Sorgen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie anhaltende geopolitische Probleme plagen den Markt. Der sichere Hafen Gold ist derzeit beliebt wie nie. Denn Gold ist nun mal ein Diversifikator für das Portfolio und dient als Absicherung.







Der Goldpreis hat in der zweiten Jahreshälfte einen enormen Weg nach oben vollzogen. Eine der beliebtesten Möglichkeiten daran teilzunehmen, ist ein Investment in die Aktien der Goldgesellschaften. Steigt der Goldpreis, so steigt mit dem Wert des Metalls auch der Wert der Goldgesellschaften. Daher ist jetzt wohl die beste Zeit einzusteigen.







Zwar können auch direkt Goldbarren, Münzen oder Goldschmuck angeschafft werden, aber es fallen Kosten wie Provisionen oder Kosten für die Lagerung an. Beim Investment in Goldaktien kann der Anleger an der Wertsteigerung dabei sein, ohne die mit physischen Vermögenswerten verbundenen Kosten entrichten zu müssen.







Ein weiterer Vorteil ist, dass bei den Goldaktien das Wachstumspotenzial höher ist. Aus physischem Gold erwächst keine Einnahmequelle. Und in der Regel expandieren Goldunternehmen, davon kann der Anleger dann mitprofitieren.







Goldgesellschaften mit interessanten Projekten sind beispielsweise Aurania Resources oder Osisko Gold Royalties.







Aurania Resources besitzt mit seinem Cutucu Projekt im Südosten Ecuadors eine chancenreiche Liegenschaft. Historische Daten sprechen für Gold-, Silber- und Kupfervorkommen.







Mit Osisko Gold Royalties investiert man in ein Lizenzunternehmen, wobei eine Diversifizierung automaisch mitinbegriffen ist. Ein Portfolio mit mehr als 135 Streams, Royalties und Edelmetallabnahmen sorgt für eine breite Streuung. Neuestes Beispiel ist die Eagle-Mine, die ihr erstes Gold gegossen hat und Osisko Gold Royalties etwa 10.000 Unzen Gold (aufgrund einer 5prozentigen NSR-Gebühr) jährlich einbringen wird.









