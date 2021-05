„Investition in Cybersicherheit ist Frage der Glaubwürdigkeit“

London/München, 18. Mai 2021 – Es ist eine schier unglaubliche Ironie des Schicksals und vorerst weiterer trauriger Höhepunkt einer Serie spektakulärer Cyberkriminalitätsfälle: Der Versicherungskonzern AXA war erst vor einer Woche aus dem Geschäft mit Ransomware-Versicherungen ausgestiegen. Am vergangenen Wochenende wurde der Konzern nun selbst von einer Ransomware-Attacke heimgesucht. Rahul Bhushan, Mitgründer des auf thematische ETFs spezialisierten Anbieters Rize ETF kommentiert.

Die Niederlassungen des Unternehmens in Hongkong, Malaysia, Thailand und auf den Philippinen wurden Berichten zufolge von einer Cybercrime-Bande namens Avaddon angegriffen, die in einem Dark Web-Post behauptete, drei Terabyte an Daten aus dem Unternehmen gestohlen zu haben. Zu den Informationen gehörten personenbezogene Daten von Kunden, einschließlich Scans von Pässen und Ausweisdokumenten, und Krankenakten, Krankenhausrechnungen und Schadensmeldungen von Kunden. Bislang hat AXA noch keine Informationen über die Höhe des geforderten Lösegelds bekannt gegeben und auch nicht darüber, ob das Unternehmen die Absicht hat, das Lösegeld zu zahlen oder nicht.

Verheerende gesellschaftliche Dimension

Diese Cyberattacke verdeutlicht einmal mehr die systemische Natur der Cyberkriminalität. Die Situation jahrzehntelanger versäumter Investitionen in die Cybersicherheit spitzt sich nun zu, und Organisationen, egal ob in der Regierung oder im privaten Sektor, sehen sich nun einer existenziellen Bedrohung durch Cyberkriminalität gegenüber, bei der das Wegsehen bzw. die Politik des Nichthandelns einfach nicht mehr ausreicht. Die Sicherung der Unternehmensinfrastruktur ist nicht mehr nur eine geschäftliche, sondern eine gesellschaftliche Frage, denn es trifft meistens die eigenen Kunden und Verbraucher, denen man vorgaukelt, dass ihre Daten sicher sind.

In diesem Jahr gab es bereits Angriffe auf Microsoft, Acer, Channel Nine und die Wasseraufbereitungsanlage in Florida, und kürzlich wurde bekannt, dass drei Viertel der Finanzunternehmen einen Anstieg der Cyberangriffe gemeldet haben. Mitten in der digitalen Revolution operieren Cyberkriminelle in unseren digitalen Hinterhöfen.

Cyberkriminalität ist keine existenzielle Bedrohung mehr, sie ist ein reales Risiko. Mehr als das, es ist ein potenzielles systemisches Risiko. Es wird erwartet, dass die Angriffe im Laufe der Zeit immer komplexer und raffinierter werden. Das bedeutet, dass Cyberkriminalität eine allgegenwärtige Bedrohung ist; eine, die es immer geben wird.

Es ist höchste Zeit, dass alle Unternehmen beginnen, Cyberkriminalität (und Ausgaben für Cybersicherheit) ernst zu nehmen, wenn sie wirklich hinter den Werten stehen, die sie auf ihren Websites und allen anderen Instrumenten ihrer Unternehmenskommunikation zu vertreten vorgeben, einschließlich ihres kundenorientierten Engagements.





Weitere Informationen unter www rizeetf com







Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. 2020 lancierte Rize ETF mehrere Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF mehr als 250 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.