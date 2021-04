Investieren in Sachwerte – statt bloßer Versprechen

Wenn die Preise, wie aktuell zum Beispiel an der Zapfsäule oder im Supermarkt, steigen und die Zinsen auf Sparkonten niedrig sind, dann verliert das Geld an Kaufkraft. Eine Lösung des Problems kann eine Investition in Sachwerte sein, denn sie sollen vor Inflation schützen und sogar Währungskrisen oder Staatspleiten überstehen können.

Als Sachwerte werden Anlagegüter bezeichnet, die in physischer Form bestehen und einen materiellen (Nutz-)Wert haben. Im übertragenen Sinn sind mit Sachwerten aber oft einfach Güter gemeint, die (vermeintlich) von Schwankungen des Geldwerts (der Kaufkraft) unabhängig sind bzw. ihren realen Wert (nach Inflation) erhalten. Die bekanntesten sind Immobilien und physisches Gold.

Wenn Patrick Kranz ( Larry ) die Aktien für sein wikifolio Invest Only In The Best! auswählt, spielen dabei viele Faktoren eine Rolle. So fließt auch die Inflation in seine Überlegungen ein. Die Flucht in Sachwerte dürfte, so steht es in seiner Handelsidee, ein Basistrend der nächsten Jahrzehnte sein. Kranz ist überzeugt: „Die einzige Chance auf reale Wertsteigerung haben nur produktiv arbeitende Sachwerte und damit hauptsächlich Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und Immobilien.“ Im Unterschied dazu lieferten Geldwerte, so der Trader, keine Rendite und seien der Inflation ausgeliefert: „Ihr Risiko überwiegt das der Sachwerte um ein Vielfaches.“

Geldwerte

Im Unterschied zu den Sachwerten beruht der Wert von Geldwerten auf einem Versprechen. Zu den Geldwerten zählen Währungen und das Sparbuch genau wie Festgeld, der Bausparvertrag oder Anleihen. So steht zum Beispiel hinter Anleihen das Zahlungsversprechen des Schuldners. Oder hinter einer Währung das Versprechen der Notenbank, dass sie gegen Güter getauscht werden kann. Geldwerte verlieren durch die Inflation an Wert.

Angesichts der gegenwärtigen Situation an den Kapitalmärkten dürfte die Beliebtheit der Sachwerte zunehmen, glaubt Benedikt Höchsmann ( Skyscraper ), der mit seinen Skyscraper-Investments seit gut einem Jahr so richtig durchstartet: „Die Kombination aus Minuszinsen auf Bankeinlagen und anziehender Inflation ist natürlich ein giftiger Cocktail für den klassischen Sparer. Er muss zusehen, wie sein Geld weniger wert wird und wird dadurch gezwungen nach einer alternativen Lösung zu suchen. Durch diese Notsituation werden sich die Investitionen in Sachwerte wie Immobilien, Edelmetalle und Aktien drastisch erhöhen.“ Insbesondere Aktien seien deshalb in der aktuellen Zeit alternativlos, weiß Höchsmann: „Sie bieten einen gewissen Inflationsschutz und gute Renditeerwartungen.“

+393,4 % seit 14.07.2015

+169,0 % 1 Jahr

1,32× Risiko-Faktor

EUR 449.656,11 investiertes Kapital

Skyscraper DE000LS9GNW9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2016201820200250500-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 32,2 Prozent Ist die Aktie ein Sachwert?

Kein Wunder also, dass auch Kranz in seinem wikifolio auf die Aktie vertraut: „Aktien sind (eigentlich immer) Sachwerte.“ Die kleine Einschränkung in seiner Formulierung lässt sich schnell erklärten: „Es gilt in Unternehmen zu investieren, die nicht überschuldet sind, auch in Krisen gute Geschäfte machen und einen guten Inflationsschutz bieten. Unternehmen mit Preissetzungsmacht sollten die Inflation an ihre Kunden weiterreichen können.“

+234,8 % seit 02.08.2012

+35,8 % 1 Jahr

0,58× Risiko-Faktor

EUR 526.929,19 investiertes Kapital

Larry DE000LS9ETB5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 14,9 Prozent

Bedenken müsse der Anleger aber eines, so Kranz: „Aktien spiegeln in ihrem Kurs neben einem realen Wertanteil auch immer einen Hoffnungswertanteil basierend auf zukünftigen Wachstumsannahmen wider. Im Jahr 2000 zum Beispiel war der reale Wertanteil eher klein und der Hoffnungswertanteil hoffnungslos zu groß.“

Aktie als Sachwert

Im Falle von Aktien wird der Anleger Mitinhaber des Unternehmens, welches physische Güter besitzt. Insofern sind viele Aktien Sachwerte. Allerdings spielen hier noch weitere Überlegungen zum Unternehmen eine Rolle wie zum Beispiel seine Verschuldung, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen und der konjunkturellen Entwicklung oder die Marktstellung und Preissetzungsmacht. Außerdem trägt jeder Aktionär das unternehmerische Risiko.

Bietet Gold den ultimativen Inflationsschutz? Gold als sicherer Hafen

Der vermeintlich sichere Hafen Gold ist vor allem in Krisenzeiten gefragt. Auch ein Anstieg der Inflation geht oft mit steigender Goldnachfrage einher. Der Inflationsschutz kann aber selbst bei physischem Gold (Barren oder Münzen) nicht garantiert werden, da der Goldpreis unter anderem von spekulativen Kräften bestimmt wird und sehr volatil sein kann. Gold generiert außerdem im Unterschied zu Aktien und Immobilien keine laufenden Erträge.

Auch Edelmetalle, allen voran Gold, zählen zu den Sachwerten. Doch weder Höchsmann noch Kranz sind Fans dieser Assetklasse. Kranz erklärt: „Edelmetalle sind abstrakt gesprochen nicht wertschöpfend tätig und bieten daher eigentlich keine Chance auf realen Wertzuwachs.“ Höchsmann bestätigt: „Gold dient größtenteils zum Inflationsschutz und besitzt in meinen Augen kein großes Wertsteigerungspotenzial.“

Oder „einfach“ ein Haus kaufen?

Generell sollten Anleger sich darüber im Klaren sein, warum sie investieren und welches Depot mit welchen Sach- oder aber auch Geldwerten am besten dazu passt. Ein Grundverständnis für die jeweilige Assetklasse hilft zudem, um Risiken besser einschätzen zu können. Denn selbst die Frage, ob sich Sachwerte besser als Inflationsschutz eignen als Geldwerte, lässt sich nicht pauschal endgültig mit „Ja“ beantworten, warnt Simon Weishar ( Szew ), der mit seinem wikifolio Szew Grundinvestment eine Jahresperformance von sagenhaften 228 Prozent aufs Parkett gezaubert hat.

+588,8 % seit 30.12.2014

+226,6 % 1 Jahr

0,97× Risiko-Faktor

EUR 1.396.949,53 investiertes Kapital

Der Trader erklärt: „Einige Investoren suchen die Flucht in Sachwerte, da sie hoffen, dass ihr Preis mit der Inflation steigt. Bei einer Immobilie erhofft man sich zum Beispiel, dass man als Vermieter die Kaltmiete entsprechend der Inflation immer erhöhen kann und so eine stabile Miete erhält. Diesen Punkt mag man zwar noch planen können (Mieten sind in der Regel an den Verbraucherpreisindex gekoppelt, Anm.), doch sorgt er zunächst nur für stabile Einnahmen, dies muss noch lange keinen stabilen Wert der Immobilie bedeuten.“ Der Wert der Immobilie hänge schließlich nicht nur von der Kaltmiete ab, sondern vom Vielfachen ebendieser. So würden etwa steigende Zinsen den „Mietvervielfacher“ negativ beeinflussen: „Damit sinkt der Wert der Immobilie.“

Weishar jedenfalls hält sich nach eigener Aussage vom aktuell eher hoch bewerteten Immobilienmarkt fern: „Ich habe auch keine Immobilienaktien. Wenn ich eine Aktie kaufe, um mich vor Inflation zu schützen, dann nicht, weil das Unternehmen viele Sachwerte besitzt, sondern weil es eine starke Marktposition hat, um diese Preissteigerungen weitergeben zu können."

