Investieren in Kaffee-Aktien

Nicht viele Konsumgüter sind wirklich zeitlos, aber Kaffee besteht diesen Test. Der Legende nach entdeckte ein Ziegenhirte in Äthiopien vor mehr als 1.000 Jahren den Kaffee, nachdem er die wachmachende Wirkung der Kaffeepflanze auf seine Herde bemerkt hatte. Damit ist er das beliebteste Getränk der Welt.



Für Anleger ist ein solches Produkt natürlich sehr interessant. Kaffee hat ein gewisses Suchtpotenzial, aber die Forschung hat gezeigt, dass er tatsächlich gut für die Gesundheit ist. Wenn Sie an einem riesigen Industriezweig teilhaben möchten, lesen Sie weiter, um mehr über vier der besten Kaffeeunternehmen zu erfahren, die Sie heute besitzen können.







Starbucks





Wenn Sie auf der Suche nach einer reinen Kaffee-Aktie sind, ist Starbucks (NASDAQ: SBUX) Ihre beste Wahl. Das Unternehmen hat durch die Entwicklung einer Marke, die für erschwinglichen Luxus steht, die weltweite Kaffeeindustrie dominiert. Es hat sich als dritter Ort zwischen Zuhause und der Arbeit definiert, an dem man sich entspannen oder mit Freunden treffen kann.





Heute hat Starbucks mehr als 30.000 Standorte auf der ganzen Welt und damit mehr als doppelt so viele wie sein nächster Konkurrent Dunkin'. Während Starbucks schon lange allgegenwärtig zu sein scheint, wächst die Café-Kette weiter. Sie expandiert in China, ihrem mittlerweile zweitgrößten Markt, und eröffnet dort rund 500 neue Filialen pro Jahr.Neben seinen Cafés betreibt Starbucks ein florierendes Geschäft mit dem Verkauf von Tütenkaffee, trinkfertigen Getränken und anderen Produkten in Supermärkten und Convenience Stores. Das Unternehmen ist vor kurzem eine Partnerschaft mit Nestle im Rahmen der Global Coffee Alliance eingegangen und nutzt den globalen Lebensmittelkonzern, um viele dieser Produkte zu produzieren und in neuen Gebieten zu verkaufen.







Keurig Dr. Pepper





Die Gründung von Keurig Dr. Pepper (NASDAQ: KDP) war das Ergebnis einer Fusion zwischen Keurig Green Mountain und Dr Pepper Snapple im Jahr 2018. Sie wurde von der privaten deutschen Holdinggesellschaft JAB eingefädelt, die sich zu einem Kaffeemagnaten entwickelt hat. Zu den Kaffeeunternehmen, die JAB vollständig oder in erheblichem Umfang besitzt, gehören Keurig Dr Pepper, Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Caribou Coffee, Peet's Coffee und Panera.



Da es sich um ein privates Unternehmen handelt, können Anleger keine Aktien von JAB besitzen. Aber Kaffee-Investoren sollten sich des Einflusses des Unternehmens auf die Branche bewusst sein, da es in den letzten Jahren eine Reihe von Kaffeeunternehmen übernommen hat. Es leitete auch den Börsengang von Krispy Kreme am 1. Juli 2021. Ende 2020 besaß JAB 34 % von Keurig Dr Pepper.







J.M. Smucker





Der Markenname J.M. Smucker (NYSE: SJM) ist ein Synonym für Konfitüren, Gelees und andere Brotaufstriche, aber verpackter Kaffee macht einen bedeutenden Teil des Geschäfts des Unternehmens aus. Die wichtigsten Kaffeemarken des Unternehmens sind Folgers, Cafe Bustelo und Dunkin', die es von Dunkin' Brands lizenziert.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. April 2021 endete, machte das US-Einzelhandelssegment für Kaffee 30 % des Gesamtumsatzes von Smucker aus, d. h. 2,4 Mrd. USD bei einem Gesamtumsatz von 8 Mrd. USD. Es ist die zweitgrößte Kategorie des Unternehmens nach Tiernahrung. Das Kaffeesegment verzeichnete im Geschäftsjahr 2021 ein solides Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 10 %, da es von einem erhöhten Kaffeekonsum zu Hause profitierte.







