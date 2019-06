Investieren in Edelmetalle

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Neben Gold und Silber ist auch an Platin und Palladium zu denken

Gold und Silber sind ein Muss für ein diversifiziertes Portfolio. Anleger rund um die Erde nutzen Gold als Vermögensspeicher und Zentralbanken setzen, besonders in neuerer Zeit, stark auf das Edelmetall. Schließlich ist Gold den Papierwährungen überlegen. Silber ist nicht nur bei Investoren beliebt, sondern findet Verwendung in der Industrie, in der Medizin, in der Autoindustrie, in Batterien und Katalysatoren. Sind die politischen und wirtschaftlichen Zeiten turbulent, werden Gold und Silber als Sicherer Hafen angesteuert.

Gerade jetzt könnte es sich lohnen in Gold- und Silbergesellschaften zu investieren, denn die Preise für die Edelmetalle sind niedriger als in der Vergangenheit. Die diversen Handelskonflikte sorgen zudem derzeit dafür, dass Gold weiter gut nachgefragt sein sollte.

Im Goldbereich gefällt Steppe Gold. Dessen ATO-Goldprojekt in der Ostmongolei steht kurz vor dem Produktionsstart, punktet mit niedrigen Gesamtkapitalkosten und ist zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens. Die Cash-Kosten werden je Unze Gold auf 333 US-Dollar geschätzt und nahe der Mine warten noch Erweiterungsmöglichkeiten.

Ebenso attraktiv wie Gold und Silber sind Platin und Palladium. Beide Metalle werden auch für die Schmuckherstellung und von Anlegern zur Portfoliodiversifikation genutzt. Ihr Einsatz in der Automobilindustrie bei der Produktion von Katalysatoren dürfte am bekanntesten sein. Steigende Nachfrage und Streiks in großen Minen verursachten in den letzten Jahren ein Defizit.

Beim Investment in Edelmetallgesellschaften könnte man an Sibanye-Stillwater denken. Die Gesellschaft ist ein großer Primärproduzent von Platin und Palladium mit Projekten in Südafrika und Nordamerika. Durch die Übernahme von Lonmin kommen deren Liegenschaften noch zu Sibanye-Stillwaters Portfolio dazu. Zudem gehört Sibanye-Stillwater zu den ganz großen Goldproduzenten in Südafrika.

