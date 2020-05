Interview zur Corona-Krise: “Politiker wählen leider immer wieder den einfachsten Weg: Gelddrucken”

Philipp Beer leitet den Growth-Bereich für eine der innovativsten Kryptowährungs-Plattformen überhaupt: Bitwala. In einem exklusiven Interview mit Kryptoszene.de spricht er über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft und den Bitcoin-Markt.

Die Kernaussagen des Interviews:

Finanzmarkt durch Geldschwemme der Notenbanken volatil

Anleger verlieren Vertrauen in Fiat-Geldsystem

Kryptowährungen werden für Investoren attraktive Alternative

Corona-Auswirkungen erst in einigen Jahren realistisch bewertbar

Hallo Herr Beer, lassen Sie uns gleich mit der Tür ins Haus fallen: wie verändert die Corona-Krise den Bitcoin-Markt?

Spürt ihr Auswirkungen nach fast drei Monaten Lockdown in Europa?

Was bedeutet das für Anleger, die jetzt in Krypto investieren wollen?

Die Zeiten, in denen Anleger zwischen Aktien, dem Bausparvertrag und dem Sparbuch oft nur das geringere Übel wählen konnten, sind vorbei. Es gibt jetzt schlichtweg mehr Möglichkeiten, seine finanzielle Unabhängigkeit selbst in die Hand zu nehmen. Natürlich ist der Handel mit Kryptowährungen auch mit Risiken verbunden. Diese lassen sich jedoch auch immer transparenter darstellen und besser managen. Das Transaktionsverhalten unserer Kunden zeigt uns, dass hier grundsätzlich der Wille besteht zu experimentieren, eigene Erfahrungen zu sammeln und dabei zu sein, wenn sich ein Teil des Finanzsektors neu erfindet.

Könnt ihr euch mögliche Entwicklungen oder Zukunftsszenarien für Bitcoin vorstellen?

Die Corona-Krise hat vor allem auf die Finanzwirtschaft und den Geldmarkt Auswirkungen, die wir unter Umständen erst in einigen Jahren wirklich realistisch bewerten können. Fakt ist, dass durch die Hilfsmaßnahmen Unmengen von Notengeld in den Kreislauf gepumpt werden. Obwohl die Menge an Mitteln, die der Politik zur Verfügung stehen, begrenzt ist, wählen amtierende Politiker leider immer wieder den einfachsten Weg – Gelddrucken! Bitcoin ist erfunden worden, um einen Ausweg aus der Inflationsspirale zu bieten.

Hier geht es zum ausführlichen und ungekürzten Interview:

https://kryptoszene.de/interview-zur-corona-krise-%e2%80%9cpolitiker-waehlen-leider-immer-wieder-den-einfachsten-weg-gelddrucken%e2%80%9d/

