Internationale Konjunkturdaten Wochenvorschau - Anhaltend niedrige Inflation im Euroraum

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die indische Notenbank entscheidet am Mittwoch über ihre Geldpolitik, so die Analysten der DekaBank.



Die Währungshüter hätten die Märkte in den vergangenen Monaten bereits darauf vorbereitet, dass der nächste Leitzinsschritt eine Anhebung sein werde. Für höhere Zinsen spreche vor allem die Preisentwicklung: Die Inflationsrate sei im April von 4,3% auf 4,6% gestiegen und liege damit über dem Inflationsziel von 4%. Die Kernrate habe sogar von 5,3% auf 6,1% zugelegt. Dennoch erwarten die Analysten der DekaBank, dass die erste Zinsanhebung seit Januar 2014 erst auf dem nächsten Treffen im August erfolgen wird. Dafür spreche, dass das geldpolitische Komitee bislang einen neutralen Kurs verfolge und die Märkte zunächst darauf vorbereiten dürfte, dass der Kurswechsel nach sieben Zinssenkungen bevorstehe.









Die sehr mäßige Lohnentwicklung in Deutschland sei ein wesentlicher Grund für die anhaltend niedrige Inflation im gesamten Euroraum. Denn trotz einer immer weiter sinkenden Arbeitslosenquote habe der Anstieg des Arbeitskostenindex Ende letzten Jahres sogar nachgelassen. In letzter Zeit hätten sich jedoch die anekdotischen Evidenzen gemehrt, dass es den Unternehmen schwerer falle, offene Stellen zu besetzen. Die Analysten der DekaBank gehen deshalb davon aus, dass die Löhne schon bald wieder etwas stärker steigen werden. In den Medien stark beachtete Tarifabschlüsse, wie die für die Metall- und Elektroindustrie sowie den öffentlichen Dienst, dürften sich im ersten Quartal dieses Jahres aber noch nicht im vollen Umfang ausgewirkt haben.Die deutsche Wirtschaftsdynamik habe sich im ersten Quartal verlangsamt. Dazu beigetragen habe auch die deutsche Industrie. Denn die Produktion im Produzierenden Gewerbe habe einen missglückten Jahresstart hingelegt. Daran habe auch die positive Überraschung bei der deutschen Nettoproduktion im März nichts mehr ändern können. Die Hoffnung, dass der März nun die Wende für die deutsche Industrie in diesem Jahr gewesen sei, dürfte zum Auftakt des zweiten Quartals unerfüllt bleiben. Die Analysten der DekaBank rechnen im April nur mit einem schwachen Plus bei der Nettoproduktion in Deutschland. Sowohl die Auftragseingänge als auch die Industrieumsätze hätten sich in Deutschland seit Jahresanfang nur enttäuschend entwickelt(01.06.2018/ac/a/m)