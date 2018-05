Internationale Aktienmärkte: Das Umfeld bleibt konstruktiv

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz des unruhigen Marktumfelds haben sich die europäischen Börsen in der letzten Woche gut entwickelt, so die Experten von Union Investment.

Weder die geopolitischen Risiken noch die politische Entwicklung in Italien habe die Märkte auf dem alten Kontinent in der Breite belastet. Allerdings seien die Investoren wegen der dortigen Unsicherheit über die Regierungsbildung und das Regierungsprogramm auf Nummer sicher gegangen und hätten italienische Anleihen und Aktien verkauft.

Die europäischen Börsen hätten von der schwachen Entwicklung des Euros profitiert, die insbesondere die Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten Unternehmen verbessere. Für die meisten Aktienmärkte im Rest der Welt sei die Aufwertung des US-Dollars ebenso ein Belastungsfaktor wie auch die Entwicklung am US-Anleihenmarkt gewesen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen seien auf den höchsten Stand der letzten sieben Jahre gestiegen und hätten ein Niveau von 3,11 Prozent erreicht, was auf die Stimmung der Anleger gedrückt habe. Als Folge hätten die US-Aktienmärkte nach zuvor acht Handelstagen im Plus ab Dienstag leicht an Wert verloren.

Geopolitisch hätten die wieder schärferen Töne zwischen den USA und Nordkorea für etwas Unruhe an den Kapitalmärkten gesorgt. Unterstützend hätten die umfangreichen Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen gewirkt, die in den letzten Wochen angekündigt worden seien.

Insgesamt hätten sich die Aktienmärkte in den vergangenen Handelstagen uneinheitlich entwickelt. Auf Basis des MSCI World habe der Verlust 0,3 Prozent betragen, die Schwellenländer hätten sich mit -1,8 Prozent schlechter entwickelt. Hingegen hätten der japanische Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) und der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) leichte Gewinne erzielen können, während der italienische MIB-Index (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) aufgrund der politischen Unsicherheiten der Wochenverlierer in Europa gewesen sei und um 2,7 Prozent nachgegeben habe.

Die vergangene Woche habe sich für Aktionäre des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) als Achterbahnfahrt der Gefühle gestaltet. Die Aktie habe am Dienstag nach der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal als Top-Performer im DAX-Index fast vier Prozent höher notiert, um ab Mittwoch alle Gewinne wieder abzugeben. Zunächst habe die Anleger am Dienstag der um neun Prozent gesteigerte Gewinn auf 250 Millionen Euro, insbesondere getrieben durch einmalige Steuereffekte, überzeugt. Dass das Institut 2018 auf gutem Wege sei, wieder eine kleine Dividende auszuschütten, sei ebenso gut angekommen. Die Bank habe darüber hinaus im Geschäft mit Privat- und kleineren Unternehmenskunden wachsen können und liege damit mit ihrem Ziel, bis 2020 zwei Millionen neue Kunden für die Sparte zu gewinnen, auf Kurs. Dennoch würden die Commerzbank ein schwächeres Geschäft mit großen Firmenkunden und eine insgesamt weiterhin magere Ertragskraft im Vergleich zu ausländischen Kreditinstituten belasten. Zusätzlich sei die Aktie, wie viele Bankentitel, in den Abwärtssog geraten, getrieben durch die in Italien anstehende mögliche Regierungsbildung aus euroskeptischen Parteien.

Insgesamt bleibe das Umfeld für die internationalen Aktienmärkte weiterhin konstruktiv. Die konjunkturelle Entwicklung weltweit sei weiter stabil, eine Rezession werde nicht vor dem Jahr 2020 erwartet. Außerdem seien viele Investoren nach wie vor weniger offensiv positioniert als noch zu Jahresbeginn. Laut der neuesten Umfrage von Merrill Lynch unter institutionellen Investoren würden diese nach wie vor hohe Liquiditätsbestände in Höhe von durchschnittlich fünf Prozent des Anlagevolumens halten, die sukzessive in den Aktienmarkt investiert werden könnten.

Den Renditeanstieg am US-Staatsanleihenmarkt sei zudem bis dato noch nicht beunruhigend, erst ab einem Niveau von 3,6 Prozent würden die befragten Investoren beginnen, von Aktien in Anleihen umzuschichten. Als größtes Einzelrisiko für den Aktienmarkt würden die Umfrageteilnehmer eine Fehleinschätzung der Notenbanken in den USA und der Eurozone hinsichtlich der künftigen Geldpolitik sehen. Das Risiko eines Handelskriegs werde hingegen als deutlich geringer eingeschätzt als noch im Vormonat. (Ausgabe vom 18.05.2018) (22.05.2018/ac/a/m)