Internationale Aktienmärkte: Schwellenmarktaktien bleiben beliebt - Europawerte wieder attraktiver

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Globale Aktien legten eine Verschnaufpause ein und es kam wieder zu Volatilität, die auf Bedenken zurückzuführen war, dass Handelsstreitigkeiten und/oder ein geldpolitischer Fehler diesem Wirtschaftszyklus ein Ende setzen könnten, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.



Die Experten seien sich der Risiken bewusst, könnten jedoch genügend Unterstützung aufgrund steigender Unternehmensgewinne und vernünftiger Bewertungen erkennen, um in Aktien investiert zu bleiben. Außerdem würden sie darauf hinweisen, dass die Volatilität gemessen an langfristigen Standards immer noch moderat sei.









Schwellenmarktaktien würden beliebt bleiben, und Europa erscheine nach der jüngsten Underperformance attraktiver.Finanzwerte weltweit würden Chancen bieten. Der sich auf Höhenflügen befindende Technologiesektor sei mittlerweile zwar weniger attraktiv, habe aber noch kein Blasenterrain erreicht(Ausgabe 2. Quartal 2018) (29.05.2018/ac/a/m)