International Finance Corporation begibt staatsnahe Anleihe

Seit dem 19.10.2018 ist die staatsnahe Anleihe der International Finance Corporation am Börsenplatz Stuttgart handelbar. Die Fremdwährungsanleihe mit der WKN A193QF notiert in kanadischen Dollar ist mit einer 1.000er-Stückelung anlegerfreundlich. Der Kupon in Höhe von 2,375% wird bis zur Fälligkeit im Juli 2023 zwei Mal jährlich ausgezahlt. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Anleihe sowohl in Euro als auch in kanadischem Dollar abgewickelt werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.