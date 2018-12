International Bank for Reconstruction and Development begibt Doppelwährungsanleihe

Weitere Suchergebnisse zu "WORLD BK 18/21 MTN":

Eine staatsnahe Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 250 Millionen türkischer Lira hat die Entwicklungsbank International Bank for Reconstruction and Development begeben. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 20,000% ausgestattet, die Zinszahlung erfolgt zum 8. November. Laufzeitenede ist der 08. November 2021. Da es sich bei der Fremdwährungsanleihe mit der WKN A2RT0Y um eine Doppelwährungsanleihe handelt, erfolgen Zins- und Rückzahlung in US-Dollar. Privatanleger könne diese Anleihe ab 10.000 Türkische Lira nominal kaufen.Die International Bank for Reconstruction and Development gehört zur World Bank Group, welche sich die Bekämpfung der weltweiten Armut zum Ziel gemacht hat.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.