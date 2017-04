Interessanter Personalwechsel bei Rupert Resources

Mit Rupert Resources (WKN A0KFZ6 / TSX-V RUP) will das Team um Brian Hinchcliffe den Coup wiederholen, der mit Kirkland Lake Gold gelang – eine stillgelegte Goldmine zu reanimieren und durch umfangreiche Exploration eine steigende Goldproduktion und ein langes Minenleben zu sichern. Allerdings wird Herr Hinchcliffe dieses Unterfangen nicht mehr vom CEO-Sessel aus leiten. Er nimmt stattdessen die Rolle des Executive Chairman ein.



Neuer Vorstand bzw. CEO wird James Withall, der zuletzt geschäftsführender Gesellschafter bei der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers war, wo er sich auf den Goldsektor spezialisierte und hauptverantwortlich für den am besten performenden und mehrfach ausgezeichneten Baker Steel Precious Metals Fund war. Seine Karriere begonnen hat her Withall als Geologe in Western Australia. Seine neue Rolle wird er zum 18. April übernehmen.





Unter dem neuen CEO, so Herr Hinchcliffe, werde Rupert Resources die dynamische Explorationsstrategie umsetzen und ausbauen, um so die nötigen Puzzleteile zusammenzusetzen, die es erlauben, aus den voll genehmigten Produktions- und Explorationsassets in Finnland einen signifikanten Goldproduzenten zu errichten. Herr Hinchcliffe betonte, dass er als Executive Chairman den neuen CEO in jeder Hinsicht unterstützen werde, zumal das Unternehmen nun in eine interessante Phase eintrete, da die Entwicklungsarbeiten untertage auf Pahtavaara wie geplant diese Woche begonnen hätten.Neu-CEO Withall steht auf alle Fälle vor einer spannenden Zeit mit Rupert Resources, er dürfte vor allem in der Finanzszene gut vernetzt sein, was für Rupert ein großer Vorteil wäre. Und Herr Hinchcliffe steht dem Unternehmen ja weiterhin zur Verfügung, sodass wir weiterhin an eine positive Entwicklung bei Rupert Resources glauben.