Interessante Neuemissionen in Stuttgart*

Emittent WKN Laufzeit Kupon

% Rendite

% Mindestb. hdlb.

Einheit Whrg. Letzter

Kurs Umsatz

in € The Goldman Sachs Group Inc. A3KNRP 18.03.2033 1 0,93 1000 EUR 100,77 100.085 Verizon Communications Inc. A3KNHQ 21.03.2031 2,55 2,61 2000 USD 99,82 50.316 T-Mobile USA Inc. A3KNNY 15.04.2026 2,625 k.A. 2000 USD 100,71 34.071 T-Mobile USA Inc. A3KNNZ 15.04.2029 3,375 k.A. 2000 USD 100,44 8.521 Verizon Communications Inc. A3KNHT 22.03.2061 3,7 3,83 2000 USD 98,31 8.233