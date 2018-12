Inter-American Development Bank begibt dreijährige Floater-Anleihe

Die multilaterale Entwicklungsbank Inter-American Development Bank hat eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 600 Millionen US-Dollar platziert. Die Inter-American Development Bank engagiert sich in südamerikanischen und karibischen Ländern, wo sie das Ziel verfolgt, Armut und soziale Ungleichheit zu bekämpfen.Die in US-Dollar notierte Anleihe A2RTFT wird zum 25.10.2021 fällig und ist mit einem variablen Zinssatz ausgestattet. Der Floater Kupon entspricht dem 3-Monats-USD-Libor (US0003M). Die Zinsanpassung erfolgt je zum 25. Januar / April / Juli / Oktober, entsprechend erfolgt die Zinszahlung. Der aktuelle Kupon beträgt 2,470 %. Die Anleihe ist mit 1.000 US-Dollar nominal anlegerfreundlich gestückelt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.