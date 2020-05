Intel ist in den wachsenden Marktsegmenten zur Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Intel (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 64,00 // 67,82 US-Dollar Unterstützungen: 60,90 // 55,65 US-Dollar

Strategie für steigende Kurse WKN: MC78BT

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,49- 1,50 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 46,73 US-Dollar

Basiswert: Intel KO-Schwelle: 49,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 63,04 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,12 Euro Hebel: 3,93

Kurschance: + 43 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Intel hat im Q1 2020 aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach PCs und Rechenzentren den Umsatz um 20 % im Jahresvergleich steigern können. Wenn das Geschäft schon in Krisenzeiten brummt, kann es bei einer wirtschaftlichen Erholung auch nicht viel schlechter funktionieren. Marktteilneher haben gestern bei guter Stimmung für High Tech den Kurs um 4,66 % nach oben gehievt. Wie in vielen anderen Branchen auch wirkt sich der globale shut down unterschiedlich auf die Halbleiterindustrie aus. Zwar wurde die - vom Marktforschungsinstitut Gartner - für 2020 postulierte Umsatzsteigerung von 12,5 % kassiert und auf minus 1 % korrigiert. In einzelnen Marktsegmenten wurden aber erstaunliche Zuwächse verzeichnet. Intel verbuchte im Q1 2020 rund 20 % Umsatzsteigerung, nachdem die wachsende Nachfrage nach Bandbreite die Investitionen in Rechenzentren und PCs angeschoben hat. Das Management geht jedoch davon aus, dass der Markt bald gesättigt ist und die Rezession in der 2. Jahreshälfte auch Intel erreichen wird. Weiters mach ein Gerücht die Runde, dass Apple für seine Mac-Reihe die Prozessoren von Intel durch ARM-CPUs ersetzen will. In Summe ein durchwachsenes Bild für den Chipriesen. Aber man kann Intel nicht Untätigkeit vorwerfen, nachdem Zukunftsmärkte wie das autonome Fahren durch die Tochter Mobileye strategisch besetzt werden.Die Aktie von Intel konnte seit der Bodenbildung nach dem Corona-Ausverkauf wieder rund 40 % an Kursgewinn verbuchen und ab Anfang April in eine mehrwöchige Seitwärtsrange einschwenken. Am gestrigen Handelstag gelang mit einem Zugewinn von 4,66 % der Ausbruch aus dieser Range bei 63,10 US-Dollar. War dieser Ausbruch signifikant, sollte als nächstes die Lücke bei 64,00 US-Dollar geschlossen werden. Unterstützung findet das Papier bei der Marke rund um 55,65 US-Dollar. Wird diese verletzt, ist das als Verkaufssignal zu werten und es droht wahrscheinlich wirtschaftliches Ungemach (wie beispielsweise das Aufflammen einer 2. Corona-Welle in den USA). Doch ein High Tech-Riese wie Intel hat die passenden Produkte zur passenden Zeit und sollte eher das All Time High rund um den Wert bei 67,82 US-Dollar als Ziel anvisieren.Fazit Intel ist mittelfristig gut aufgestellt und konnte sogar vom Corona Shut Down profitieren. Für das zweite Halbjahr 2020 gab das Management keine Prognosen ab. . Der Mini Future Long (WKN MC78BT) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,93 von einem steigenden Kurs der Aktie von Intel zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 14,00 US-Dollar (22,2 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 57,12 US-Dollar an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,95 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 70,00 US-Dollar liegen (2,12 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.Urheberrecht / Bildmaterial:

