Intel emittiert USD-Anleihen mit Laufzeiten von 3 bis 30 Jahren

Auch die Intel Corp. zapfte jüngst den Kapitalmarkt an und emittierte USD-Anleihen mit Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 30 Jahren.Die erste dreijährige Tranche (WKN: A19HJF) im Volumen von 1 Milliarde USD wird mit 1,85 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten besteht ein Kündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,05 Prozent. Die zweite dreijährige Tranche WKN: A19HJG) ist 700 Millionen USD schwer und mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats US-Libor + 8 Basispunkte orientiert. Zinsanpassung erfolgt immer zum 11. Februar/Mai/August und November. Rückzahlungstermin ist der 11.05.2020. Die fünfjährigen Tranchen werden am 11.05.2022 endfällig. Der 750 Millionen USD schwere Bond (WKN: A19HJH) wird mit 2,35 Prozent p.a. verzinst und der Emittent kann die Anleihe unter Zahlung einer Prämie von 0,1 Prozent bis zum 11.04.2022 vorzeitig zurückzahlen, danach zu 100 Prozent. Die Anleihe im Volumen von 800 Millionen USD (WKN: A19HJJ) ist mit einem Floater-Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats US-Libor + 35 Basispunkte orientiert. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 11. Februar/Mai/August/November. Die siebenjährige Anleihe (WKN: A19HJK) mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden USD wird am 11.05.2024 endfällig und mit 2,875 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten besteht ein Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,125 Prozent bis zum 11.03.2024. Danach ist das Papier zu 100 Prozent kündbar. Der zehnjährige Bond (WKN: A19HJD) wurde im Volumen von 1 Milliarde USD aufgelegt und ist mit einem Kupon von 3,150 Prozent ausgestattet. Zudem besteht eine Make Whole Call Option@0,15 Prozent bis zum 11.02.2027. Danach kann der Emittent die Anleihe zu 100 Prozent kündigen.Der 1 Milliarde USD schwere Langläufer (WKN: A19HJE) ist am 11.05.2047 endfällig. Die Verzinsung beträgt 4,1 Prozent p.a. Auch hier hat der Emittent ein Sonderkündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,2 Prozent bis zum 11.11.2046, danach zu 100 Prozent.Die kleinste handelbare Einheit aller Laufzeiten beträgt 2.000 USD.