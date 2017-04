Intel braust mit Zukauf in den Autosektor

Der weltgrößte Chiphersteller Intel –- übernimmt den israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye. Ohne dessen Technik geht in selbstfahrenden Autos wenig. Wir schauen uns genauer an, wie es mit der Aktie des Unternehmens weitergehen könnte und liefern Ihnen mit dem Bonus Cap-Zertifikat VN7EC5 auch gleich das passende Handwerkszeug.

Mit der jüngsten Akquisition stößt Intel in einen Zukunftsmarkt par excellence vor: Der Halbleiterhersteller kauft für 15,3 Mrd. Dollar die israelische Firma Mobileye. Deren Kameras und Sensoren gelten in der Branche als das Auge des selbstfahrenden Autos. Mit der Technologie ist das Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Fahrassistenzsystemen, der Vorstufe von selbständig fahrenden Autos. Intel-Chef Brian Krzanich gab sich bei der Bekanntgabe des Deals sehr zuversichtlich. Durch die Kombination des Know Hows von Intel und Mobileye könne die Entwicklung in dem Bereich vorangetrieben und die Kosten gesenkt werden.

Mobileye kooperiert mit deutschen Autoherstellern

Intels Zukauf lässt die deutschen Autohersteller aufhorchen. So arbeitet der Premiumhersteller BMW bereits seit Mitte 2016 mit Intel und Mobileye zusammen, um bis 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße zu bringen. BMW gestattet Mobileye, die Daten des Autobauers mit denen von Konkurrenten zusammenzuführen, um auf dieser Basis hochauflösende Straßenkarten zu entwickeln. Dass die Münchner künftig statt zwei Partner nur noch einen haben werden, dürfte nicht zum Nachteil von BMW sein. Vielmehr kann Intel die eigene, starke Finanzkraft nutzen, um kräftig in die Technologie von Mobileye zu investieren. Im Februar 2017 kündigte dann der weltgrößte Autohersteller Volkswagen an, ab 2018 mit Mobileye einen neuen Navigationsstandard für das autonome Fahren zu realisieren.

Sehr hohe Bewertung

Etliche Analysten sehen die Übernahme zwar kritisch, weil Intel möglicherweise einen zu hohen Preis für Mobileye bezahlt haben könnte. Zwar wächst die Firma rasant und soll laut den Schätzungen der Analysten im laufenden Jahr den Umsatz um 40 Prozent auf 500 Mio. Dollar steigern.

Damit wäre Mobileye aber mit dem 30,6fachen des Erlöses bewertet – eine extrem hohe Bewertung. Krzanich sieht aber offenbar das langfristig enorme Potenzial des Deals und ist daher bereit, eine Menge dafür auf den Tisch zu legen. Die Transaktion ermöglicht Intel mit einem erwarteten 2017er-Jahresumsatz von 60 Mrd. Dollar, allmählich die hohe Abhängigkeit vom Geschäft mit Chips für PCs und Rechenzentren zu verringern, dessen Wachstumsperspektiven ziemlich gedämpft sind.

Die Intel-Aktie hat zuletzt deutlich korrigiert. Das 2018er-KGV von zwölf zeigt, dass Investoren die Gewinnperspektiven nicht besonders optimistisch einschätzen. Daran kann auch der Mobileye-Deal auf die Schnelle nichts ändern, weil dessen Beitrag zu den Gewinnen von Intel auf absehbare Sicht ziemlich gering bleiben dürfte. Damit sich die Intel-Aktie deutlich erholt, müssen sich die Perspektiven für den PC- und Servermarkt aufhellen.