Intel-Puts mit 84%-Chance bei Kursrutsch auf 50 USD

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001) geriet nach der Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen wegen des gesenkten Gewinnausblicks nachbörslich unter Druck. Nach dem Handelsschlusskurs bei 59,04 USD gab die Aktie auf 55,50 USD nach. Laut Analyse von www.godmode-trader.de befand sich die Intel-Aktie im November 2008 auf einem Tief bei 12,06 USD.

In einer langfristigen Aufwärtsbewegung erreichte die Aktie im Juni 2018 bei 57,60 USD ein Hoch und trat danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 42,76 bis 57,60 USD ein. Nach den Quartalszahlen im Januar 2020 legte die Aktie auf 69,29 USD und näherte sich somit dem Allzeithoch bei 75,81 USD aus dem Jahr 2000 an.

Im Zuge des Crashs brach der Aktienkurs wieder bis auf den unteren Rand der Seitwärtsrange ein, konnte sich aber in den vergangenen Wochen wieder auf 62,13 USD erholen. Nach der Veröffentlichung der aktuellen Zahlen fiel die Aktie kurzfristig unter die wichtige Unterstützung bei 55,95 USD zurück. Hält diese Marke nicht, dann könnte die Erholung beendet sein und die Aktie könnte direkt auf 42,76 USD nachgeben. Hält die Marke, dann erhöht sich die Chance auf einen Kursanstieg auf 63,55 bis 63,70 USD.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Intel-Aktie eher den Weg nach unten antreten wird und in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum negativen Kursziel von 42,76 USD zumindest auf 50 USD nachgibt, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 55 USD

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die Intel-Aktie mit Basispreis bei 55 USD, Bewertungstag 19.6.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC52C64, wurde beim Aktienkurs von 56,27 USD beim Euro/USD-Kurs 1,075 USD mit 0,36 – 0,38 Euro gehandelt.

Gibt die Intel-Aktie in einem Monat auf 50 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts – unter der Voraussetzung einer halbwegs gleich bleibenden Volatilität - bei 0,62 Euro (+63 Prozent befinden.

Tritt der Kursrückgang bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen an, dann wird der Schein sogar einen handelbaren Preis von 0,70 Euro (+84 Prozent) erzielen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Intel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Intel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek