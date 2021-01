Intel: Endlich tut sich was

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Der Prozessor-Gigant Intel hat zur Wochenmitte für eine handfeste Überraschung gesorgt. Denn man kündigte an, den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Bob Swan Mitte nächsten Monats zu ersetzen. Sein Nachfolger wird Pat Gelsinger, der in der Branche wahrlich kein Unbekannter ist. Sein letzter Top-Job war der des CEO beim Cloud-Spezialisten VMWare. Davor hatte er mehrere Jahrzehnte bereits bei Intel gearbeitet und galt bis zu seinem Weggang 2009 sogar als Kandidat für den Chefposten.



Damit bekommt Intel nun schon den zweiten CEO nach 2018. Was auch das Ergebnis einer Kampagne des aktivistischen Investors Dan Loeb bzw. seines Hedgefonds Third Point ist. Dieser fordert seit längerem tiefgreifende Änderungen beim Halbleiterhersteller bis hin zum Verkauf von Unternehmenssparten. Intel bietet dabei schon seit mehreren Jahren eine offene Flanke.



Zuletzt hatte man vor allem negative Schlagzeilen wegen Problemen bei einer neuen Prozessorgeneration gemacht, was sich auch im Aktienkurs niederschlug. Mit der neuen Personalie könnte das womöglich in einer Trendwende münden. Zumal Intel gerade auch fundamental punkten kann. Denn für das vierte Quartal 2020, dessen Ergebnisse in der kommenden Woche mitgeteilt werden sollen, rechnet das Unternehmen damit, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die bisherige Firmenprognose übertreffen zu können.



Der zur Wochenmitte gezeigte Kurssprung muss aber noch mit Vorsicht gesehen werden. Höchstwahrscheinlich könnte hier noch einmal ein Test der neuen Unterstützung bei rund 55 Dollar erfolgen. Wichtig ist allerdings auch, dass sich bei Intel endlich etwas tut. Insofern bietet sich hier zumindest der Aufbau einer kleinen Anfangsposition an, die nach einem erfolgreichen Test aufgestockt werden könnte.