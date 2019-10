Intel Corporation – Big Player mit Bounce am EMA 50!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Symbol: INTC ISIN: US4581401001

Rückblick: Intel Corporation ist einer der klangvollsten Namen in der Halbleiterindustrie und behauptet sich seit den 1960er Jahren erfolgreich im Technologiesektor. Was mit der Herstellung von Arbeitsspeichern auf Halbleiterbasis begann hat sich inzwischen zu einem 100 Mrd. USD schweren Geschäftsmodell (aktuelle Marktkapitalisierung) rund um den Bereich Computer, Netzwerk, Datenspeicherung und Kommunikationslösungen entwickelt. Mit mehr als 107.000 Mitarbeitern erzielte der in Santa Clara, Kalifornieren, beheimatete Konzern im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 70 Mrd. USD. Charttechnisch konnte der Anteilsschein bisher den Widerstand bei ca. 53,35 USD nicht brechen, bildete aber zuletzt ein höheres Hoch am EMA 50 auf Tagesbasis aus und konnte den Bereich rund um 49,50 USD erfolgreich verteidigen.

Chart vom 30.09.2019 Kurs: 51,53 USD

Meinung: Mit dem gestrigen Abschluss einer 1-2-3 Bodenbildungsformation und dem gelungenen Ausbruch über die Mutterkerze vom 25.09. zeigt Intel eindeutige die Möglichkeit für weiter ansteigende Kurse und ein erneuter Angriff auf den Widerstandsbereich rund um das Doppelhoch sollte in näherere Zukunft erfolgen, sofern der Gesamtmarkt sich stabil zeigt und nicht nach unten wegkippt.

Setup: Interessierte Anleger könnten in diesem Wert einen Einstieg in ein laufendes Signal tätigen und zur heutigen Handelseröffnung eine Positionen eingehen. Ein signifikantes Stopp Loss Niveau stellt der Bereich rund um den EMA 50 bei 49,50 USD dar, als erstes Ziel sehe ich den Widerstandsbereich um 53,30 USD. Kann der Wert diesen brechen könnten wir den Gapclose bei USD 57,20 vollziehen, was circa einem Chance-Risiko Verhältnis von 3:1 entspräche.

Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in INTC



