Intel: Branchenprimus verteidigt Schlüsselzone

Intels Bilanz des ersten Quartals 2019 war zwar eine kalte Dusche für die Optimisten gewesen, denn da hatte das Unternehmen noch die Gewinnprognose für das zweite Quartal ebenso wie für das Gesamtjahr nach unten korrigiert. Ende Juli jedoch zeigte sich anhand der tatsächlichen Ergebnisse dieses zweiten Quartals, dass man da zu vorsichtig gewesen war. Intel verdiente zwischen April und Juni 1,06 US-Dollar pro Aktie und damit sogar mehr, als man vor der Herabsetzung der eigenen Prognose angepeilt hatte. Das dritte Quartal ist mittlerweile beendet, dessen Ergebnisse werden am 24. Oktober erwartet. Aber auch, wenn die Zahlen noch nicht auf dem Tisch liegen:

Bislang gibt es noch keine Hinweise, dass Intel die im Zuge der letzten Quartalsbilanz angehobenen Prognosen für das Sommerquartal nicht würde einhalten können. Die Geschäftsentwicklung hat also offenbar Anschluss an die optimistische Phase der ersten Monate des Jahres 2019 gefunden, nur die Aktie selbst müsste noch nachziehen. Aber um das nachzuholen, hätte sich der Kurs jetzt in eine aussichtsreiche Position gebracht:

Schlüsselzone verteidigt, Bodenbildung vor dem Abschluss?

Intel hat in den vergangenen Monaten einen solide wirkenden Boden in Form eines Doppeltiefs ausgebildet. Vollendet ist dieser noch nicht, denn an dessen Nackenlinie, die im Bereich 53,09/53,50 US-Dollar wartet, ist die Aktie Mitte September erst einmal abgeprallt. Aber der Kurs nimmt aktuell einen erneuten Anlauf. Und das, nachdem es gelungen ist, eine charttechnische Schlüsselzone zu verteidigen: Die Kreuzunterstützung aus der zuvor Anfang September nach oben verlassenen Abwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie im Bereich um 49,50 US-Dollar.

Damit haben die Bullen jetzt einen Matchball, der mit Schlusskursen über 53,50 US-Dollar verwandelt wäre. Der schwache Dienstag an der Wall Street ging dabei zwar auch an Intel nicht vorbei. Aber das Minus reichte nicht, um dieses potenzielle Long-Setup zu brechen: die Chance der Bullen bleibt bestehen. Gelingt die Vollendung des Doppeltiefs, wäre ein Anlauf in den Bereich der im April markierten Hochs allemal denkbar. Ein Kursziel von 58 US-Dollar wäre dann eine realistische Größenordnung, während das Risiko eines solchen Long-Trades durch einen Stop Loss unter dem das jüngsten Zwischentief ideal eng zu begrenzen ist.

Fazit

Risikofreudige Anleger, die Intel zutrauen, jetzt auf der Oberseite Zeichen zu setzen, können von diesem Szenario durch einen Open End Turbo Long-Optionsschein (WKN ST7DBU) mit einem Hebel von 6,03 überproportional profitieren. Schließt Intel die Ende April entstandene Kurslücke, indem die Aktie den Bereich um 58 US-Dollar erreicht, würde der Turbo Long einen Kurs um 1,45 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 88 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss um 49 US-Dollar in der Aktie zu überlegen, knapp unterhalb der in der vergangenen Woche verteidigten, charttechnischen Schlüsselzone. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von 0,61 Euro im Turbo Long-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 4,6:1 ergibt.

Intel (in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 53,09 US-Dollar // 53,50 US-Dollar // 59,59 US-Dollar Unterstützungen: 49,61 US-Dollar // 49,42 US-Dollar

Endlos Turbo Long Optionsschein auf Intel (Stand 01.10.2019 22 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: ST7DBU

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,75 / 0,77 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 42,74 US-Dollar

Basiswert: Intel KO-Schwelle: 42,74 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 50,76 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 1,45 Euro Hebel: 6,03

Kurschance: + 88 Prozent Quelle: Société Générale

