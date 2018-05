Intel-Aktie: Gutes Q1 - PC-Sparte kann überzeugen - Server aber besonders gut - Kursziel rauf! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:

Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).

Intel habe in Q1 die Erwartungen erneut übertroffen. In der (PC-) Client Computing Sparte seien dabei dank besserer PC-Nachfrage gute Ergebnisse publiziert worden. In der wichtigen Server-Sparte habe Intel insbesondere vom Ausbau der Kapazitäten bei Cloud-Anbietern und einem solidem Unternehmenskundengeschäft besser als erwartet profitieren können. Die Sparte IoT habe ihr hohes Wachstum leicht gebremst fortgesetzt. In den Segmenten NSG (Speicherlösungen) und PSG (ehemals Altera) sei es zu überwiegend guten Ergebnissen gekommen. Intel habe bei relativ moderaten Investitionen hohe Mittelzuflüsse erwirtschaftet und eine leicht steigende Verschuldung publiziert. Das Unternehmen habe eine zum Vorjahr gestiegene Dividende ausgeschüttet und für hohe 1,9 Mrd. USD Aktien zurückgekauft.

Der Ausblick auf das Folgequartal habe dank guter Server-Sparte die Erwartungen übertroffen. Die Prognosen für 2018 seien auch aufgrund einer besseren PC-Nachfrage angehoben worden. Die Investitionen sollten jedoch ebenfalls ansteigen und die 10nm Chip-Serienproduktion könnte sich auf 2019 verschieben.

Die Intel-Firma Mobileye dürfe 8 Mio. Fahrzeuge eines europäischen Autobauers u.a. mit Kameras, Sensoren und Assistenzsysteme für das autonome Fahren ausstatten.

Nachdem Intel die Einstellung von Teilen seiner Entwicklung von Mobilfunk-Chips verkündet habe, bleibe das Unternehmen in diesem lukrativen Markt dennoch präsent. Im anhaltend schwierigen PC-Geschäft, welches das Hauptrisiko für Intel darstelle, sollten Windows 10 und neue Chip-Generationen für eine Stabilisierung sorgen.

Auch aufgrund der ansprechenden Dividendenrendite empfiehlt Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, die Intel-Aktie weiterhin zum Kauf und erhöht sein Peergroup basiertes Kursziel von 55 USD auf 58 USD. (Analyse vom 22.05.2018)

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (22.05.2018/ac/a/n)