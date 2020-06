Insolvenzgefahr im DAX – so reagieren die Aktien und die Trader

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Obwohl Finanzminister Olaf Scholz Anzeichen dafür sieht, dass die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung tatsächlich Wirkung zeigen, sind drohende Unternehmenspleiten heute das beherrschende Thema am deutschen Aktienmarkt.









Wirecard hat bereits offiziell Insolvenz angemeldet und beim DAX-Gründungsmitglied Lufthansa sprach Firmenchef Carsten Spohr bei der virtuell durchgeführten außerordentlichen Hauptversammlung davon, dass ohne rasche Zuführung von Kapital die Gefahr bestehe, dass die Airline sehr kurzfristig ein Schutzschirmverfahren oder eine Insolvenz anmelden muss. Doch während der von Bilanzskandalen geplagte Zahlungsdienstleister heute noch mal 70 Prozent an Wert verliert, kann die Lufthansa-Aktie zweistellig zulegen. In der Spitze lag das Plus heute Morgen sogar schon bei über 20 Prozent. Hier spiegelt sich wahrscheinlich die Hoffnung wider, dass die Aktionäre dem neun Milliarden Euro schweren Rettungspaket zustimmen werden und das Unternehmen dadurch perspektivisch vielleicht in etwas ruhigeres Fahrwasser gerät.

Fabian Zimmerer ( Tradegen ) hat die Kranich-Aktie seit Mitte April durchgängig in seinem wikifolio TOP Aktien Trends . Dabei wurde die Position in steigende Kurse hinein immer mal verkleinert, um später günstiger wieder zuzuschlagen. Der Teilverkauf vor gut zwei Wochen (zu rund 12,10 Euro) brachte dem Trader zum Beispiel einen Gewinn von 28 Prozent ein. Vorgestern ist Zimmerer zu 9,73 Euro dann wieder stärker eingestiegen, sodass die Aktie hinter Microsoft und Tesla, die zusammen auf einen Anteil von 60 Prozent kommen, der drittgrößte Wert in dem Portfolio ist.

Laut Handelsidee sucht der Trader nach „Top Trend-Aktien“ und achtet dabei auf fundamentale Stammdaten, verschiedene Indikatoren und Trend Muster sowie eine „ansteigende Popularität“. Als er die während der Krise auf ca. 60 Prozent hochgefahrene Cashquote Anfang Juni auf null gesenkt hat, kommentierte er dies wie folgt: „Das wikifolio wurde heute mit ‚günstigen‘ ‚Global Champions‘ ausgestattet, um wieder mit voller Kraft dabei zu sein. Sollte es Anzeichen von einer zweiten Welle oder eines zweiten Crashs geben, wird sehr schnell reagiert und der Cash-Anteil wieder erhöht.“ Das erst vor 14 Monaten eröffnete Musterdepot konnte in einer nicht so einfachen Marktphase bislang ein Plus von 26 Prozent erzielen und notiert nur knapp unter Allzeithoch.

+28,9 % seit 29.04.2019

+34,2 % 1 Jahr

1,20× Risiko-Faktor

EUR 4.383,79 investiertes Kapital

Tradegen DE000LS9NWG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Mai 19Sep 19Jan 20Mai 200-50-252550 KennzahlenPopuläre Aktien im Depot Kurs-Verdopplung ohne große Schwankungen

Rudolf Fueglein ( DRF ) liegt bei seinem wikifolio DRF-Internationale Aktien mit einer durchschnittlichen Jahres-Performance von 9,9 Prozent aktuell am oberen Ende der selbst definierten Ziel-Range von fünf bis zehn Prozent Rendite p.a. Der Wert des stark diversifizierten Portfolios hat sich seit der Erstellung Anfang 2013 verdoppelt. Dabei fiel der maximale Verlust mit 19 Prozent erfreulich gering aus. Bei der Lufthansa-Aktie hat der nach fundamentalen Kriterien agierende Trader in den vergangenen Tagen eine kleine Position aufgebaut, ohne dies näher zu begründen. Im Fokus stehen bei ihm „konservative Titel, wertbeständig, schwankungsarm im Kursverlauf, möglichst dividendenstark“. Die Lufthansa wäre sicher froh, wenn sie diesen Zustand bald wieder erreicht

+103,2 % seit 11.01.2013

+16,9 % 1 Jahr

0,47× Risiko-Faktor

EUR 12.194,52 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Wirecard DE0007472060 2.860.178,27 7758 65% 2 Lufthansa DE0008232125 33.534,16 308 61% 3 Amazon US0231351067 100.764,36 303 59% 4 Microsoft US5949181045 118.916,83 287 68% 5 Apple US0378331005 81.672,44 284 63% 6 BASF DE000BASF111 324.368,68 279 56% 7 HelloFresh DE000A161408 2.734.704,56 275 44% 8 Tesla US88160R1014 68.717,56 266 57% 9 Facebook US30303M1027 390.407,75 247 66% 10 Barrick Gold CA0679011084 410.177,07 240 58%

DRF DE000LS9AXA7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2014201620182020501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +9,9 Prozent Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:Alle wikifolios mit Lufthansa im Depot!

