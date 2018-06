Innogy besorgt sich eine Milliarde frisches Kapital

Diese Woche war die Innogy SE am Kapitalmarkt aktiv und begab zwei neue Anleihen. Der Bond mit der WKN A191D0 ist seit dem 25. Mai in Stuttgart handelbar. Er hat ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und ist mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt. Die Anleihe ist zum 30.05.2026 fällig und kann ab dem 28.02.2026 von Innogy zu 100 Prozent gekündigt werden. Der Kupon beträgt 1,625 Prozent. Die zweite Anleihe (WKN A191D1) hat ebenfalls ein Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro und eine kleinste handelbare Einheit von 1.000 Euro nominal. Der Bond ist zum 30.11.2022 fällig und hat einen Zinssatz von 0,750 Prozent. Der Zinslauf startete am 30. Mai, die nächste Zinszahlung erfolgt am 30. November. Innogy betreibt als Tochterunternehmen der RWE Verteilnetze, vertreibt Energie und erzeugt elektrischen Strom aus erneuerbaren Energien. Im März wurde bekannt, dass das Unternehmen zerschlagen werden soll. RWE und Konkurrent E.ON werden künftig das Innogy-Geschäft untereinander aufteilen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.