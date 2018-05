Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Berlin (aktiencheck.de) - Initiative Minderheitsaktionäre: Mitarbeiter sollen fehlerhafte Entscheidungen bei der Deutschen Bank ausbaden - Aktiennews

Robert Peres, Vorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre, hat die Hauptversammlung der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung

"Die teuren und über Jahre hinweg fehlerhaften Management-Entscheidungen bei der Deutschen Bank sollen jetzt die Mitarbeiter ausbaden. Ihnen, aber auch den Minderheitsaktionären, wäre besser geholfen, wenn sie mehr in Unternehmensentscheidungen hätten eingreifen können und sich die Führungsriege nicht unkontrolliert selbst bedient hätte."

Über die Initiative Minderheitsaktionäre

Die Initiative Minderheitsaktionäre e.V. will einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Aktionäre und insbesondere der rechtlichen Stellung von Minderheitsaktionären leisten. Von ihrem Sitz in der Hauptstadt Berlin aus betreibt sie eine Kommunikationsplattform für Informationen rund um die gesellschaftspolitische Funktion der Aktienanlage. Zu ihren Zielen zählen beispielsweise die Schaffung eines echten kollektiven Rechtsschutzes, eine Reform des Beschlussmängelrechts und die Re-Evaluierung des Spruchverfahrens. Die Initiative arbeitet mit Partnern aus Verbänden, Forschung und Lehre sowie mit Rechts- und Kapitalmarktpraktikern zusammen und sucht den Dialog mit Politik, Medien und Fachinteressierten.

Kurzprofil Deutsche Bank AG:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2018/ac/a/d)