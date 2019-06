Infrastrukturprojekte und Massenelektrifizierung verschlingen Rohstoffe

Wichtige Rohstoffe könnten sich in den nächsten Jahren deutlich verteuern. Dazu gehören Lithium, Kobalt, Nickel und vor allem Kupfer

Große Infrastrukturprojekte werden enorme Mengen Kupfer verschlingen. China hat bereits angekündigt auf diesem Gebiet tätig zu werden. Auch Donald Trump, der sich vor kurzem mit Führern des demokratischen Kongresses getroffen hat, gab sein okay für ein Zwei-Billionen-Dollar-Infrastrukturprogramm.





Straßen, Autobahnen, Brücken, Eisenbahnen und Wasserstraßen in den USA sollen auf den neuesten Stand gebracht werden. Und das ist auch dringend nötig, ist doch vieles in marodem Zustand. Dabei soll auch das Internet ausgebaut werden, ebenso wie neue Stromtrassen für die Verteilung von sauberem Strom sorgen.





Ähnliches geschieht auch in Indien. Narendra Modi, Indiens Premierminister, will der Infrastruktur mit 1,44 Billionen US-Dollar auf die Sprünge helfen. Denn Infrastruktur und wirtschaftliche und soziale Entwicklung eines Landes sind eng miteinander verbunden. Große Seehäfen und viel vom indischen Schienennetz und auch vom Straßennetz stammen noch aus der Kolonialzeit.





Dies alles sollte zu einer stark steigenden Kupfernachfrage führen. Denn auch die zunehmende Zahl an Elektroautos und der Einsatz von erneuerbaren Energie braucht vermehrt Kupfer. Kupferproduzenten wie Copper Mountain Mining beispielsweise sollte es also an Käufern für ihre Produktion nicht fehlen.





Copper Mountain Mining ist zu 75 Prozent an der Produktion der Copper Mountain Mine in British Columbia beteiligt. Zirka 116 Millionen Pfund Kupferäquivalent durchschnittlich werden jährlich dort produziert. Das Minenleben wird auf 26 Jahre geschätzt.





Auch Aurania Resources, zwar noch kein Produzent, aber Inhaber eines äußerst interessanten Projektes (Lost Cities-Cutucu-Projekt, Ecuador), könnte zu den Profiteuren eines Kupferdefizits gehören. Kupfer und auch Silber enthält das Projekt von Aurania Resources, das in einem aussichtsreichen Mineralgürtel (Cordillera del Condor) liegt, in dem bereits Unternehmen fündig geworden sind.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html