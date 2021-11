Infrastrukturinvestments im veränderten Marktumfeld

Frank Amberg, Head of Private Equity & Infrastructure

Dominik Damaschke, Head of Infrastructure Equity

Der Infrastruktursektor ist eine weltweit boomende Assetklasse, auch für Finanzinvestoren, die langfristig stabile Erträge suchen. Der Klimawandel, das Streben nach Dekarbonisierung, die fortschreitende Digitalisierung sowie die zunehmende Regulierung erhöhen zwar die Ansprüche an die Due Diligence und das Asset Management, um in dieser Assetklasse erfolgreich zu investieren, eröffnen Investoren jedoch auch Chancen.

Hoher Bedarf an Infrastrukturinvestitionen weltweit

Der Investitionsbedarf in Infrastruktur ist weltweit immens. Der Global Infrastructure Hub beziffert in seiner jüngsten Studie ein benötigtes Volumen von rund 94 Billionen US-Dollar. Zusätzlich sind weitere 3,5 Billionen US-Dollar notwendig, um die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erfüllen sowie weitere 3,2 Billionen US-Dollar als konjunkturellen Stimulus zur Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung nach der Corona-Pandemie. In Summe über 100 Billionen US-Dollar.

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung IMK und das eher arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft IW kommen bei dem Thema zu der gleichen Einschätzung: Bereits vor der Pandemie haben sie allein für Deutschland einen Investitionsbedarf in die öffentliche Infrastruktur von rund 460 Milliarden Euro innerhalb der nächsten zehn Jahre prognostiziert.

Dabei geht es heute bei Weitem nicht mehr nur um die dringend notwendige Erneuerung bestehender Infrastruktur. Vielmehr geht es zunehmend um Herausforderungen, die durch die Pariser Klimaziele und dem Verlangen nach einer verbesserten Konnektivität entstehen. Daraus ergeben sich Megatrends, wie beispielsweise Dekarbonisierung und Digitalisierung von Industrie und Gesellschaft. Flankiert werden diese Trends von regulatorischen Anforderungen, wie der EU-Taxonomie oder der EU-Offenlegungsverordnung. Diese wirken als Katalysator und sollen auch über ein kollektives Bewusstsein nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wirtschaften sicherstellen.

Gestiegene Due-Diligence-Anforderungen bieten Chancen

Die gestiegenen, zum Teil auch neuen Anforderungen an Infrastrukturinvestitionen erhöhen zwar die Komplexität der Due-Diligence-Prozesse für Investoren, ein intensives Auseinandersetzen ist jedoch lohnenswert. Denn nachhaltige Anlagekonzepte bieten das Potenzial, langfristig bei gleichem Risikoniveau höhere Erträge erzielen zu können. Zudem verfügt Infrastruktur als Assetklasse über eine historisch niedrige Korrelation zu anderen Assetklassen und leistet somit einen wertvollen Beitrag zur Diversifizierung der Kapitalanlage.

Nachhaltige Infrastruktur ist heute jedoch weit mehr als nur erneuerbare Energie. Vielmehr bedeutet es, dass Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit Infrastruktur zukunftssicher sind und mit Megatrends positiv korrelieren. Denn nur mit diesen daraus resultierenden zukunftsorientierten Investitionen kann der Infrastruktursektor langfristig resilient aufgestellt werden, wodurch nicht nur Investoren, sondern vor allem auch Industrie und Gesellschaft profitieren.

Diese Auseinandersetzung kann für Investoren aber nicht erst im Rahmen der Bewirtschaftung der Assets beginnen. Hier muss deutlich früher angesetzt werden, und zwar bereits bei der Definition der Anlagestrategie sowie der gezielten Auswahl von Geschäftsmodellen und der Prüfung von Investitionsobjekten. Dafür bedarf es jedoch eines besonderen Know-hows und Ressourcen, insbesondere im Hinblick auf die Ertrags- und Risikoeinschätzung.

Der aktive Dialog und die Berücksichtigung des Klimawandels sind eminent

Wie kaum eine andere Assetklasse ist Infrastruktur besonders gegenüber dem Klimawandel exponiert und damit Natur- und Umweltrisiken ausgesetzt. Diese können Infrastrukturprojekte je nach geografischer Lage in ihrer Funktionalität beeinträchtigen und, abhängig vom Geschäftsmodell, die Ertragssituation des Investors beeinflussen. Um diese Risiken

in allen Facetten einpreisen, und das Investment bewerten und steuern zu können, bedarf es viel Erfahrung, versierter Experten und eines globalen Netzwerks. Die Digitalisierung liefert dabei mit technischen Hilfsmitteln, wie beispielsweise Geoinformationssysteme zur Analyse, oder die Auswertung von Fernerkundungsdaten, wie Satelliten-bilder, wertvolle Unterstützung.

Im Management von Infrastrukturprojekten über den gesamten Lebenszyklus ist mehr denn je ein aktiver Dialog mit allen relevanten Stakeholdern notwendig. Dabei geht es nicht nur darum, ökonomische, finanzielle, soziale und ökologische Implikationen vollumfänglich in der Steuerung des nachhaltigen privatwirtschaftlichen Ertragspotenzials zu berücksichtigen, sondern dabei auch stets die gesamtgesellschaftlichen Vorteile im Auge zu behalten.

