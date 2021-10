Inflationsraten & Lieferengpässe im Fokus

1. TUI AG (Bezugsrechte)

Äußerst rege gehandelt werden zum Wochenstart die Papiere des Touristik-Riesen TUI. Sowohl die Aktie als auch die Bezugsrechte des Unternehmens verzeichnen in Stuttgart viele Preisfeststellungen. Das Hannoveraner Unternehmen will durch die Ausgabe neuer Aktien rund 1,1 Milliarden Euro einnehmen und damit vorhandene Schulden abbauen. Beide Papiere verlieren am Montag deutlich an Wert.



2. E.ON

Hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler auf dem Stuttgarter Parkett auch bei der E.ON-Aktie. Die Papiere des Versorgers verlieren in einem insgesamt neuralen Gesamtmarktumfeld bis zum Mittag rund 3%.



3. TeamViewer

Weiter bergab geht es indes auch für die Papiere von TeamViewer. Das Unternehmen gab in der vergangenen Woche eine Gewinnwarnung heraus, woraufhin die Aktie deutlich an Wert verlor. Auch heute notiert sie rund 4,4% leichter. Seit Jahresbeginn müssen Aktionäre gar ein Minus von rund zwei Dritteln hinnehmen.