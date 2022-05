Inflationsrate erneut über 7 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Inflationsrate in Deutschland lag im April 2022 bei 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das Statistische Bundesamt in dieser Woche mit. Für den FDP-Finanzexperten Frank Schaeffler ist die jahrelange Niedrigzinspolitik der EZB die Ursache für die hohe Inflation in Deutschland. „Um eine galoppierende Inflation zu verhindern, ist es höchste Zeit für die Bundesregierung, Kosten zu sparen und Reformen anzugehen“, sagte Schaeffer im Gespräch mit dem Saarländischen Rundfunk.Das Interview kann unter https://bit.ly/38qEf9U nachgehört werden.