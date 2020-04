Inflationserwartungen auf Rekordtief

die Legg-Mason-Boutique Western Asset Management schreibt in ihrem jüngsten Blogbeitrag über die Inflationserwartungen an den internationalen Märkten:

In vielen großen Industriestaaten liegt die Inflationserwartung an den Märkten derzeit auf dem niedrigsten je gemessenen Niveau. Lediglich in Japan und Großbritannien wurden in der Vergangenheit bereits niedrigere Werte festgestellt. Die Gründe dafür sind vielfältig, vor allem der stark gefallene Ölpreis schlägt hier zu Buche, aber auch die Aktivitäten der Notenbanken.

Auf der anderen Seite zeigen die niedrigen Inflationserwartungen aber auch eine Momentaufnahme, die möglicherweise stark verzerrt ist, vor allem was die Dauer angeht. Die derzeitige Pandemie ist ein exogener Schock für die Wirtschaft, wird aber auch vorübergehen. Dass auf zehn Jahre die Inflation so niedrig erwartet wird würde bedeuten, dass die Wirtschaft sich sehr lange nicht erholt.

Die Grafik zeigt den Vergleich zwischen den Staaten. Gemessen wird die Inflationserwartung dabei am Unterschied zwischen Standard-Anleihen und inflationsgesicherten Papieren gleicher Laufzeit. Die bei zehnjährigen Papieren gemessene Inflationserwartung zeigt, welche Inflationsrate die Märkte für die kommenden zehn Jahre erwarten.

Etwas Hintergrund finden Sie auch hier:

http://www.westernasset.com/us/en/research/blog/inflation-under-pressure-2020-04-27.cfm

Und hier:

http://www.westernasset.com/us/en/research/blog/depressed-inflation-and-growth-unlikely-2020-03-25.cfm

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.