Inflationsbekämpfung à la française

Die Wiederwahl von Präsident Macron und ein politischer Schwung hin zu traditionellen französischen Prioritäten auch auf EU-Ebene scheinen immer wahrscheinlicher

Inflationsdruck wohin man auch schaut. Mit 6,2 Prozent sah Großbritannien im Februar den steilsten Anstieg der Verbraucherpreise seit 1992.1 Ähnlich „historische“ Zahlen drohen nächste Woche Mittwoch Deutschland und am Freitag der Eurozone. Nun mögen solche Sorgen angesichts der schrecklichen humanitären Krise in der Ukraine banal erscheinen. Zudem war die Inflation vor der Covid-Pandemie fast ein Jahrzehnt lang unangenehm niedrig.Putins schrecklicher Krieg gegen die Ukraine dürfte die Lage noch verschlimmern, wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt.2 Sowohl Russland als auch die Ukraine sind relativ kleine Märkte für OECD-Länder. Als Exporteure von wichtigen Lebensmitteln, Mineralien und Energie spielen sie jedoch wichtige Rollen. Die Gesamteffekte dürften laut OECD-Berechnungen für die ersten 12 Monate nach Kriegsbeginn die Inflation in der Eurozone im ersten Jahr um mindestens zwei Prozent und weltweit um 2,5 % nach oben treiben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.