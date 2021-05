Inflationsängste drücken den DAX

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

In der BioNTech-Aktie nehmen Anleger zum Handelsstart offensichtlich vermehrt Gewinne mit. Die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers verlieren rund 2%. Wie „Zeit online“ am Morgen berichtet, haben die USA den BioNTech-Impfstoff für 12- bis 15-jährige Kinder zugelassen. Diese Meldung kann der Aktie jedoch keinen Auftrieb verleihen.



2. Facebook (WKN A1JWVX)

Unter den Umsatzspitzenreitern finden sich heute auch die Papiere des Social Media-Giganten Facebook wieder. Die Facebook-Aktie verliert am Vormittag knapp 2%. Analysten hingegen sind dem Papier gegenüber fast durchweg positiv gestimmt. Von aktuell 50 Analysten stufen lediglich zwei die Aktie zum Verkauf ein. Fünf Experten sprechen Halteempfehlungen aus; ganze 43 Analysten empfehlen das Papier zum Kauf.



3. Tesla (WKN A1CX3T)

Rege gehandelt auf dem Stuttgarter Börsenparkett werden auch die Papiere des amerikanischen Elektroauto-Konzerns Tesla. Die Aktie notiert rund 3,9% leichter. Seit ihrem Hoch von Ende Januar bei über 725 Euro musste die Aktie rund 30% einbüßen und notiert gegenwärtig bei knapp unter 500 Euro.