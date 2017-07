Inflation – wo bist Du?

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Zahl der US-Arbeitsplätze ist im Juni deutlich stärker gestiegen alserwartet. Zugleich wird die Entwicklung für den Vormonat aufwärtsrevidiert. Die durchschnittlichen Löhne und Gehälter steigen nur mäßig.Das übergeordnete Bild ist unverändert, mit einem Plus von +1,55%gegenüber dem Vorjahr steigt die Zahl der Jobs (non-farm) zwar moderatan, bleibt aber deutlich unter dem jüngsten Maximum von 2,3% im Februar2015.Dieses Maximum entspricht ziemlich genau auch dem Maximum vor derFinanzkrise aus März 2006. Das wiederum liegt deutlich unter dem Maximumder 1990er Jahre, als im Februar 1995 ein jährlicher Zuwachs derArbeitsplätze von 3,5% erreicht wurde (siehe kleiner Chart im unterenBilddteil). Auch das mag als Beleg für eine langfristige Abschwächungder wirtschaftlichen Dynamik gelten. Seit dem zweitem Quartal 2016entwickelt sich der Job-Aufbau zudem nicht mehr beschleunigt, sondernläuft nur noch im übergeordneten Trend mit (siehe Chart - rote Kurve imoberen Chartteil).Das Produkt aus Zahl der Arbeitsplätze und geleisteten Wochenstundenliefert einen Hinweis auf die reale Menge produzierter Güter. Nimmt mandie Löhne mit hinzu, ergibt sich ein Hinweis auf die Entwicklung ihresWertes und damit auf das nominale BIP. Wie der folgende Chart zeigt,kann das Produkt dieser Aggregate ein „Gefühl“ für die Entwicklung derBruttosozialprodukte vermitteln. Demnach sieht es so aus, als würde sichdas reale BIP im abgelaufenen Quartal wieder stärker entwickeln als imersten Quartal (endgültig 1,4%, annualisiert, „compounded“), womöglichbis über 2% Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (siehe Chart)Die Akteure an den Finanzmärkten haben die Entwicklung der Arbeitsplätzeam zurückliegenden Freitag goutiert, zuletzt geschundene Aktien-Sektorenwurden zurückgekauft, wie etwa Technologie. Halbleiter zeigen schon seiteinigen Tagen Stärke. Finanzwerte profitieren von einer steilerenZinsstruktur. Ein weiterer Zinsschritt der Fed wird auf der FOMC-Sitzungam 26. Juli nicht erwartet. Erst für das Meeting im Dezember liegt dieimplizite Wahrscheinlichkeit nach Fed-Funds-Futures für eine weitereAnhebung des Leitzinses wieder bei über 50%.Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juniüberraschend deutlich um 2,9 auf 57,8 Punkte. Der Sub-Index fürBeschäftigung zog deutlich an, der für die Preise gab um 3,8 auf 55nach, der der Auftragseingänge stieg von 59,5 auf 63,5. Auch derEinkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor legte um 0,5 auf 57,4Zähler zu. Damit scheint die Stimmung besser als die aktuelle Lage, derVerlauf des Auftragseingangs legt jedoch künftig weiter verbesserteGeschäfte nahe. Allerdings zeigen auch die jüngsten ISM-Zahlen, dass dieAkteure an den Finanzmärkten aktuell vergeblich auf die zweite Runde beider Inflation warten.Die Sitzungsprotokolle der Zentralbanken gaben zuletzt Anlass fürBewegung an den Märkten. Einerseits zeigten sich die Mitlieder des FOMCder Fed entschlossen, den über 4 Bio. Dollar großen Berg an nach derFinanzkrise angehäuften Wertpapieren bald schrittweise abzuschmelzen.Andererseits sind sie sich offenbar weiterhin nicht einig über denInflationsausblick und wie darauf zu reagieren sei. Auchunterschiedliche Auffassungen in der Frage, wann mit der Verkürzung deraufgeblähten Bilanz begonnen werden soll, verunsichert.Das am 27. Juni veröffentlichte Protokoll des jüngsten EZB-Ratstreffenswiederum hat bestätigt, dass die Geldpolitik an die breiter gewordeneKonjunkturerholung in der Eurozone sukzessiv angepasst werden soll,wobei der Inflationsdruck und damit ein Handlungsdruck wegen der mäßigenbis schwachen Entwicklung der Ölpreise zunächst gering bleibt. Daherwird nun davon ausgegangen, dass die EZB ab 2018 weniger umfangreicheWertpapierkäufe tätigen wird. Am Rentenmarkt reagierten die Bundrenditenmit einem Schub auf gut 0,55%, das ist der höchste Stand seit Anfang2016. Die US-Renditen (10yr TNote) sind seit dem 26. Juni um 12% aufjetzt 2,393% angestiegen. Seitdem hat sich auch die Zinsstruktur in denUSA wieder versteilert.Lediglich die BoJ lässt keine Änderung ihrer geldpolitischen Linieerkennen. Im Gegenteil, sie hat kürzlich wieder eingekauft, als dieRendite der zehnjährigen Staatsanleihen in Japan über die Grenze von0,1% zu steigen drohte. Das schwächt den Yen - was kann es Schöneres geben…Euro/Dollar profitierte von diesen Nachrichten. Das Währungspaar stiegüber den Pegel von 1,1280 und notiert aktuell bei rund 1,14. Da die EZBin den zurückliegenden Jahren massiv zur globalen Kreditflut beigetragenhat, bedeutet ein festerer Euro auch eine Verschlechterung derKreditkonditionen. Immerhin notierte Euro/Dollar zum Jahreswechsel nochbei rund 1,04, Carry-Trade-Effekte wirken sich aus.Schlechtere Kreditbedingungen sollten sich insbesondere bei derKursentwicklung besonders riskanter Assets niederschlagen. Das dürfteein Grund für die zuletzt etwas schwächere Kursentwicklung bei Aktienund bei High-Yield-Anleihen sein.Gold ist der Verlierer der jüngsten Entwicklung. Zwar stützt einschwächerer Dollar den Goldpreis üblicherweise, aber aktuell scheinendie steigenden Zinsen einen größeren Einfluss zu haben. Mag sein, dassauch der Macron-Sieg nachwirkt, mit dem die Hoffnung verbunden ist, dassdie Euro-Krise weiter zurückgedrängt wird.Rohstoffe (CRB-Index) konnten sich seit dem 26.Juni um 2,4% verbessern.Bei den Basismetallen dürfte temporäre Knappheit weiterhin preisstützendwirken. Eine neuntägige Rally bei den Ölpreisen endete am 3. Juli.Seitdem hat der Preis für Oil Brent deutlich korrigiert, liegt aber mitrund 46,50 noch klar über dem wichtigen Pegel bei 43. Mag sein, dass nunnochmals das zuletzt markierte Tief bei rund 45 getestet wird.Übergeordnet gehe ich von anziehenden Notierungen aus, Ziel düften diejüngsten Hochs aus dem ersten Quartal bei 56 sein, wobei derAngebotsüberhang aus hochgefahrener Frackingproduktion in den USAanhaltende Höhenflüge weiterhin eher bremsen dürfte.Die Ölpreise haben einen wesentlichen Einfluss auf die Produktions- undLebenhaltungskosten und damit auch auf das Preisniveau der Güter auf denEndmärkten. Gedrückte Ölpreise bedeuten gedrückte Inflation. Auch dasdürfte die jüngste Schwäche bei den Aktienkursen beeinflusst haben. Dennzunehmende Inflation wird aktuell wahrgenommen als Anzeichen einerdynamischeren Wirtschaftsentwicklung mit verbesserten Aussichten für dieEntwicklung von Asset-Preisen, insbesondere bei Aktien.Tom McClellan weist auf einen (lockeren) Zusammenhang zwischen derArbeitslosenquote und der um zwei Jahre in die Zukunft verschobenenInflationsentwicklung hin. Die Arbeitslosenquote in den USA hat im Junizum ersten Mal seit längerer Zeit zugenommen. Gleichzeitig zeigte dieInflation zwischen Januar und September 2015 ein ausgeprägtes Tief.Sollte die Arbeitslosenquote nun weiter ansteigen von einem Tief wie eszuletzt 2007 erreicht wurde, so ergibt sich aus dieser Konstellation(nach Vergangenheit) die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs beiderZeitreihen. Wie gesagt, der Zusammenhang ist locker, aber immerhinbeachtenswert – zarte Hoffnung für „Inflationäre“.Lance Roberts zeigt den folgenden Chart. Er bildet aus der Entwicklungvon BIP, CPI und Löhnen eine zusammengesetzte Zeitreihe, die er denzehnjährigen Treasury-Renditen gegenüberstellt. Der makroökonomischnachvollziehbare Gleichlauf ist im großen Bild markant (siehe Chart!).Im Rückblick ergaben sich daraus übergeordnet immer dann guteKaufgelegenheiten für Bonds, wenn die Differenz zwischen den beidenZeitreihen ein lokales Maximum erreicht hat. Das war etwa 1983, 1986,1991, 1995, 2001, 2007, auch 2014 der Fall. Ob aktuell schon eineweitere gute Kaufgelegenheit für Bonds erreicht ist, wage ich zu bezweifeln.Das Zinsniveau ist direkt positiv gekoppelt an die Stärkewirtschaftlichen Wachstums und an Inflation. Das Wirtschaftswachstumtreibt aber auch das Wachstum der Unternehmens-Gewinne, die Inflationwiederum steuert die Änderung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV – P/E)bei Aktien.Das Ergebnis aus Aktienanlagen setzt sich zusammen aus Kursgewinnen, dieauf Gewinn-Wachstum je Aktie und KGV-Veränderung zurückgehen, sowie ausder Dividendenrendite, die vom Niveau des KGV bestimmt wird. Das 2017SBBI Yearbook von Roger Ibbotson et al. legt dar, dass im Mittel seit1926 bis 2016 der nominale Ertrag aus Aktien auf knapp 10% pro Jahrkommt. Dazu trägt das Gewinnwachstum mit 5%, die Dividendenrendite mit4,2% und die KGV-Expansion mit fast 0,8% bei.Im langfristigen Bild können die Unternehmensgewinne nicht schnellerwachsen als das nominale BIP. Das wächst seit der Finanzkrise mitdurchschnittlich 3,5%. Der Trick zur (zeitweisen) Beschleunigung desGewinns je Aktie über diesen Wert hinaus besteht darin, die Zahl derAktien (durch Rückkäufe) zu reduzieren.KGV-Änderungen sind die zweite Komponente bei der Entwicklung desErgebnisses aus Aktienanlagen. KGV wird hier verstanden als ein überzehn Jahre gemittelter, normalisierter Wert (ähnlich dem CAPE vonShiller). Seine Änderungen hängen mit der Inflation in Form einerY-Kurve zusammen. Der obere Zweig zeigt mit steigender Inflation einsinkendes KGV. Der untere Zweig zeigt, dass das KGV ebenfalls sinkt,wenn sich Inflation in Richtung Deflation entwickelt (siehe Chart!).Allerdings ist der Zusammenhang zwischen einem gegebenen KGV-Wert unteretwa 20 und Preisentwicklung ziemlich unbestimmt, innerhalb des „Y“können zahlreiche Kombinationen auftreten. Der Zweig jenseits von KGV 20repräsentiert die Entwicklung der zurückliegenden zwei Dekaden mitrelativ niedriger, stabiler Inflationsrate. Mit einem aktuellen Wert vonrund 30 liegt das KGV etwa 20% über dem mit niedriger Inflationassozierten fairen Wert.Die Dividendenrendite als dritte Komponente des Aktienertrags steht imumgekehrten Verhältnis zum KGV. Das muss so sein, weil Dividenden ausGewinnen gezahlt werden und bei beiden Messwerten der Kurs im Nenner steht.Langfristig treibt die Inflation das KGV, indem sie sich entweder zueiner stabilen, niedrigen Rate hin oder davon weg bewegt. Kurz- undmittelfristig jedoch bewirken viele Faktoren wie etwa Psychologie,Momentum, Ereignisse usw., dass sich die Märkte divergent zumlangfristigen Zusammenhang bewegen können. Insbesondere werden in einemKontext niedriger Inflation Preissteigerungs-Tendenzen als Signal füreine sich belebende Wirtschaft angesehen und damit die Erwartungüberproportional steigender Gewinne verbunden. Damit wiederum wird einhohes KGV als gerechtfertigt angesehen. Wenn die Bond-Halter zugleichhöhere Renditen fordern, bestärkt das die Aktienanleger – so lange, bisdie Inflationsillusion offensichtlich wird und nicht länger aufrechterhalten werden kann.Daher kommt der Inflationsentwicklung momentan eine besondere Bedeutungzu. Entpuppt sich die Hoffnung auf eine zweite Runde vonPreissteigerungen (die erste endete zu Jahresbeginn) als Fata Morgana,dürfte es am Börsenausgang eng werden. Die Antwort auf die Frage imTitel: Ich vermute, dass es in zwei, drei Monaten noch zu einer weiterenInflationsrunde kommt. Die wichtige Frage ist, wie lange sie anhält undwie stark sie ausfällt.Der S&P 500 setzte zuletzt auf dem wichtigen Pegel bei rund 2411 auf undschloss knapp an der EMA50. Mit den jüngsten Arbeitsmarktdaten wurde erwieder hochgekauft. Ob er die Kraft hat, jetzt neue Hochs auzubilden undzu halten, ist angesichts der technisch überkauften Lage eherzweifelhaft. Und so sollte man sich, auch angesichts der eherschwächeren erratischen Monate Ausgust und September, zunächst auftiefere Kurse, zumindest jedoch auf zunehmende Schwankungsbreiteeinstellen (siehe Chart!).Die Akteure an den Finanzmärkten warten darauf, dass sich weitereInflationstendenzen zeigen. Gleichzeitig sind sie verunsichert, weilauch die EZB in näherer Zukunft einen weniger expansiven Geldflut-Kursfahren könnte. Lediglich die BoJ lässt keine Änderung ihrergeldpolitischen Linie erkennen. Die kommenden Monate sind üblicherweiseerratisch, von steigenden Schwankungen in ausdünnendem Sommer-Handelsollte ausgegangen werden.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2017/07/09/inflation-wo-bist-du/