Inflation und kein Ende – Gold hilft

In den USA scheint die Inflation nachzulassen, im Euroraum ist davon noch nichts zu sehen

Die Verbraucherpreise sind hierzulande im Mai weiter nach oben gegangen. 7,9 Prozent im Jahresvergleich sind es aktuell. Gleichzeitig sind die Löhne im ersten Quartal 2022 fast um das Doppelte im Vergleich zum Vorquartal angestiegen. Eine Lohn-Preis-Spirale scheint unausweichlich. Viele Experten rechnen sogar noch mit einem weiteren Anstieg der Inflation. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf andere Länder, etwa auf Tschechien. Die Haushaltsdefizite sind hoch, die tschechische Zentralbank hält die Zinssätze auf hohem Niveau und sie drängt auf Zurückhaltung bei den Löhnen. Denn die Inflation auf der Nachfrageseite könnte überschwappen. Man erwartet einen Höchststand der Inflation im Juli von rund 15 Prozent. Das Ziel von zwei Prozent könnte voraussichtlich erst in zwei Jahren wieder erreicht werden. Laut dem neuen tschechischen Zentralbankgouverneur sollen die Renditen der großen Auslandsanlagen der Bank gesteigert werden. Der Anteil der Aktien im Portfolio der Bank soll von jetzt 16 Prozent auf mehr als 20 Prozent gesteigert werden. Ähnlich handeln die Zentralbanken in der Schweiz, in Israel oder in Norwegen. Auch will Tschechien die Goldbestände erhöhen, und zwar von aktuell elf Tonnen auf 100 oder mehr Tonnen Gold. Denn, so die Aussagen, man wolle Gewinne einfahren.





Für den privaten Anleger stellt sich die Frage nach den richtigen Investitionen mehr als je zuvor. Weitsicht ist gefragt. Das altbewährte Gold und die Werte von Goldunternehmen sollten ins Visier genommen werden, so wie es manche Zentralbank macht. Da wäre etwa GCM Mining, ein mittelgroßer Goldproduzent mit dem Segovia-Betrieb in Kolumbien. 2021 wurden dort über 200.000 Unzen Gold produziert. Gold Terra Resource besitzt das Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest Territorien. Die hervorragenden Bohrergebnisse sollen noch dieses Jahr in eine neue Ressourcenschätzung eingehen.





