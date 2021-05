Inflation und Edelmetalle

Auch wenn in Sachen Pandemie Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, so könnte die Inflation steigen

So wie sich die Geld- und Fiskalpolitik in der Krisenzeit entwickelt hat, sehen manche Branchenkenner eine Inflationswelle auf uns zu rollen, die stärker als in den 2010er Jahren war. Und die Entwicklung der Inflation ist ein wichtiger Trend, den Anleger beobachten sollten. Denn manche Anlageklassen könnten sich stärker entwickeln als andere.

Liegt die Inflation in einem normalen Bereich zwischen zwei und drei Prozent, so entwickeln sich Aktien und zyklische Märkte in der Regel gut. Ist die Inflation höher, dann können inflationsgebundene Wertpapiere im Wert sinken. Daher ist die Diversifizierung über viele Anlageklassen von großer Bedeutung. Heute könnte die Inflation ein Problem werden. Sank im vergangenen Jahr die Inflation im Zuge der Pandemie, so wirkt jetzt eine Kombination aus Wiedereröffnung, monetärer Unterstützung durch die Zentralbanken und aus fiskalischer Hilfe durch die Zentralbanken. Die nächsten Monate werden zudem zeigen, ob Schäden bei der Produktionsbasis zu inflationstreibenden Engpässen wie bei Halbleitern führen wird.

Sollte die Inflation hierzulande durch fiskal- und geldpolitische Interventionen hoch werden, könnte die geldpolitische Unterstützung durch die Europäische Zentralbank sinken. Um einem möglicherweise drohendem Inflationsschock vorzusorgen, sollten Investoren genau auf die Ausgestaltung ihres Portfolios achten. Konventionelle Anlagen, etwa in Edelmetalle, sollten jedenfalls dabei sein, um gegen Ungemach gewappnet zu sein.

Hier sollten Anleger in Gold und auch Silber investiert sein. Gerade im Silbermarkt sind viele neue Investoren eingestiegen, zu Recht. Denn im April und März letzten Jahres waren die Preise niedrig, mehrjährige Tiefstände haben neue Interessenten angezogen. Mit einer Fortsetzung dieses Trends im laufenden Jahr rechnen viele, denn Silber ist in den Bereichen Technologie, Fertigung, Solarbranche und Automobilsektor stark nachgefragt. Also sollten auch Gesellschaften mit Silber in den Projekten wie Summa Silver und Discovery Silver

gute Zukunftsaussichten besitzen. Discovery Silver besitzt in Mexiko, in Chihuahua das Flaggschiffprojekt Cordero. Es soll, so das Management, eines der größten produzierenden und am längsten produzierenden primären Silberprojekte der Welt werden.

Auch Summa Silver plant Großes mit seiner Hughes-Liegenschaft in Nevada. Dort lag einst die äußerst produktive Silbermine Belmont, Bohrungen laufen. In New Mexiko besitzt Summa Silver noch ein weiteres Silberprojekt.

