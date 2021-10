Die Inflation trifft alle

Vorbei sind die Zeiten, als Sparguthaben noch reichlich Zinsen abwarfen

Sparkonten konnten gewinnbringend in den 1990er Jahren genutzt werden, denn die Inflation lag im Jahresvergleich selten über zwei Prozent und die Zinssätze lagen über fünf Prozent. Seit der Finanzkrise können die Sparerträge aber nicht mehr mit der Inflation Schritt halten. Jetzt, im Jahr 2021, sind die Herausforderungen noch gewachsen. Massive Unterbrechungen der Lieferketten weltweit haben die Inflation auf ein seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenes Niveau getrieben. Dazu kommt, dass sich im Euroraum das Gefühl eines höheren Kaufkraftverlustes breitmacht. Damit ist man beim Thema Schatteninflation. Laut einer Umfrage lag die gefühlte Inflation im ersten Quartal 2021 bei 4,5 Prozent, während sie offiziell bei rund einem Prozent lag.





Wenn es so aussieht, als blieben die Preise gleich, kann es dennoch eine versteckte Teuerung geben, die Schatteninflation. Sie geschieht entweder durch einen geringeren Service, beispielsweise billigeren Kellnern oder weniger Sauberkeit im Restaurant. Oder auf Waren muss länger gewartet werden und die Auswahl ist geringer.





Seltsamerweise wird eine Teuerung bei Gas oder an der Tankstelle schmerzlich wahrgenommen, aber beim Reichtum und beim Ersparten kaum. Sonst könnten die Sparquoten hierzulande oder auch in den USA nicht so hoch sein. Da hilft die Diversifizierung und Anlagen wie etwa Goldinvestments. Hier käme OceanaGold, ein erfahrener Goldproduzent in Betracht. Die Liegenschaften der Gesellschaft liegen auf den Philippinen, in Neuseeland und in den USA. Revival Gold hat bereits schöne Bohrergebnisse auf seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho erzielt. Hier befand sich früher eine große produzierende Goldmine.





