Inflation hoch – Nachfrage nach Gold hoch

In Großbritannien befindet sich die Inflation auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. Die British Royal Mint hat viel zu tun

Investoren suchen nach Inflationsabsicherungen. Die British Royal Mint verzeichnete gerade den zweitstärksten Tag in diesem Jahr. Die physische Nachfrage nach dem Edelmetall ist also stark. Genau gesagt war es der 30. November, an dem die britische Royal Mint doppelt so viele Transaktionen als sonst im Durchschnitt für die Goldprodukte zählen konnte. Zehn-Unzen-Goldbarren gingen an diesem Tag am meisten über den Ladentisch. Noch mehr Käufer fanden sich in 2021 nur am 14. Mai ein, als der Goldpreis auf 1.900 US-Dollar zurückfiel.





Normalerweise ist die Vorweihnachtszeit eher ruhig in diesem Bereich. Nun aber sieht es anders aus, Investoren reagieren auf die Geldpolitik und die Inflation. Denn auch wenn die Bank of England im neuen Jahr versuchen wird, die Zinsen anzuheben, so werden sie kaum über die Inflationskurve hinauskommen. Damit werden die Realzinsen negativ bleiben. In Großbritannien ist die Lage ähnlich wie in vielen Euro-Mitgliedsstaaten, die Inflation sorgt für Kaufkraftschwund aufgrund der negativen Realzinsen. Der Verbraucherpreisindex stieg in Großbritannien im Oktober um 4,2 Prozent an, im September waren es 3,1 Prozent. Im Königreich treffen die Folgen der Maßnahmen im Zuge der Pandemiebekämpfung auf die Auswirkungen des Brexits.

Aber auch ohne Brexit kann mit Gold der Geldentwertung entgegengewirkt werden. Denn Gold ist nicht so wie Fiat-Währungen beliebig vermehrbar und so behält es seinen Wert. Goldgesellschaften stehen daher im Fokus, so etwa Osisko Gold Royalties, ein Royalty-Unternehmen, das zugleich mit mehr als 160 Lizenzen und Edelmetallabnahmen in Nordamerika für Diversifizierung sorgt. Auch Chesapeake Gold hat sich der Goldsuche verschrieben. Zu 100 Prozent im Eigenbesitz ist dessen Metates-Projekt in Durango, eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit.





