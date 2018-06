Inflation in Europa durch Rohölpreise und Euro-Schwäche belebt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Nachdem die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone zuletzt mehrfach auf der Unterseite überraschten, hat sich die Situation im Mai umgekehrt, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So seien die Konsumentenpreise in Deutschland deutlicher als erwartet auf jeweils 2,2% (CPI und HVPI) in der Jahresrate geklettert. Eine ähnliche Tendenz habe sich auf europäischer Ebene gezeigt, wo die Teuerungsrate ebenfalls über dem Marktkonsens um 0,7 Prozentpunkte auf 1,9% gg. Vj. angezogen habe. Dabei habe sich der gestiegene Rohölpreis bei gleichzeitiger Abwertung des Euro in Deutschland wesentlich stärker als angenommen - die Jahresrate der Teilkomponente Energie habe von 1,3% auf 5,2% zugelegt - bemerkbar gemacht. Von einer grundlegenden Trendwende in der Inflationsentwicklung ist aber nach Erachten der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nicht auszugehen, da sie einen weiteren Anstieg des Ölpreises über die Marke von 80 USD/brl (Sorte Brent) für unwahrscheinlich halten und der Effekt somit temporärer Natur bleiben sollte.









Die Inflationsdaten hätten im Umfeld der die Schlagzeilen dominierenden Regierungskrise in Italien kaum für Bewegung an den Finanzmärkten gesorgt. (0106.2018/ac/a/m)