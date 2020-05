Infineon- und Sixt-Calls sehr gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Umsatzspitzenreiter bei den Knock-out-Produkten auf Einzelaktien ist an der EUWAX heute ein Call (WKN UD6FU0) auf den Industriegas-Konzern Linde. Käufer und Verkäufer halten sich in dem Knock-out-Call in etwa die Waage. Linde revidierte in der letzten Woche seine Gewinnprognose fürs Gesamtjahr. Anstatt eines zweistelligen Gewinnwachstums sei nun ein mittlerer bis hoher einstelliger Gewinn zu erwarten – vorausgesetzt, die Wirtschaft erholt sich im dritten Quartal von der Corona-Pandemie. Die Linde-Aktie notiert heute knapp ein Prozent niedriger bei 171,20 Euro.





Ein Call-Optionsschein (WKN MC4XJP) auf den Chiphersteller Infineon wird heute von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Unser Händler erhält fast ausschließlich Kauforders für den Knock-out-Call. Infineon hatte im laufenden Jahr den amerikanischen Chiphersteller Cypress übernommen. Die Infineon-Aktie notiert heute drei Prozent leichter bei 17,70 Euro.Auf den Autovermieter Sixt kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Call-Optionsschein (WKN GB60S1). Laut Auskunft unseres Händlers liegt für den Call-Optionsschein eine Kaufempfehlung vor. Sixt hatte sich in der letzten Woche von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und weiteren Banken eine Kreditlinie über 1,5 Milliarden Euro sichern können. Die Aktie notiert heute beinahe ein Prozent niedriger bei 61,20 Euro.

