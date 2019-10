Infineon trotzt den negativen Nachrichten

Infineon will sich zur Nr. 1 im Halbleitermarkt des Automobilsektors aufschwingen und setzt im Vergleich zu den Konkurrenten im Gesamtmarkt auf einen rasant wachsenden Sektor. In diesem Lichte konnte auch die Hiobsbotschaft von Texas Instruments abgeschüttelt werden.

Infineon handelt weiter antizyklisch und ist mit dem Plan, den US-Konkurrenten Cypress zu übernehmen, wieder einen Schritt vorangekommen. Nach der europäischen Wettbewerbsbehörde muss nur mehr ihr US-Pendant zustimmen. Mit dieser Übernahme würde Infineon zur weltweiten Nr. 8 der größten Chiphersteller aufsteigen. Im Marktsegment für Halbleiterprodukte der Automobilindustrie, wäre Infineon die Nr.1. Denn Infineon rechnet in den nächsten Jahren mit einem Boom im Markt für Elektroautos und im Geschäftsfeld autonomes Fahren (6 % Wachstum p.a. in den nächsten 4 Jahren).

Die zentrale Frage für die nächsten 3-6 Wochen ist jedoch, ob in dieser Periode wieder positive Signale den Halbleitermarkt erreichen, oder ob noch weiter nach unten revidiert werden muss. Aktuell ist Aktienkurs von Infineon vom schockierenden Ausblick des Chipriesen Texas Instruments in Geiselhaft genommen worden und verlor am Mittwoch dieser Woche 0,8 % (Intraday waren es schon über 4%). Anleger hatten hingegen drauf gesetzt, dass der erste unter den großen Chipkonzernen, der seine Quartalszahlen präsentiert, über ein Wiederaufleben der Geschäfte berichten wird.

Technisch befindet sich der Aktienkurs von Infineon seit der Korrektur im Mai und Juni dieses Jahres am unteren Ende einer Aufwärtssequenz. Der Kurs gab in dieser Phase um 37,61% nach. Am 22.10 ist der Kursverlauf am Widerstandsbereich um die Marke von 17 Euro gescheitert und dreht kurzfristig nach unten, um die Unterstützung im Bereich 15,50 Euro zu testen. Die negative Information seitens Texas Instruments scheint eingepreist. Ein Test der 15,5 Euro Marke ist jedoch jederzeit möglich. Auf Sicht von 5 Wochen erscheint ein Ziel von 17,50 Euro wahrscheinlich und entspricht einem Potential von 9 % ohne Hebel.

Infineon (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 17,00 // 18,50 Euro Unterstützungen: 15,50 // 14,50 Euro

Fazit

Infineon hat große Wetten für die Zukunft abgeschlossen und es bleibt zu hoffen, dass diese aufgehen. Mit dem Kauf von Cypress wird der Halbleitermarkt für den Automobilsektor aus der Marktposition der Nr. 1 bedient.

Der Mini Future Short (WKN KA417W) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 12,72 von einem steigenden Kurs der Infineon-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 0,67 Euro (4,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 15,65 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,65 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 17,50 Euro liegen (2,50 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KA417W

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,54- 1,60 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 15,00 Euro

Basiswert: Infineon KO-Schwelle: 15,60 Euro

akt. Kurs Basiswert: 16,55 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,50 Euro Hebel: 12,8

Kurschance: + 97 Prozent Quelle: Citigroup

