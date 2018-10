Infineon - sportliches Kursziel mit Gewinnversprechen

Unser Produkt (für Sie für Infineon im Videonewsletter – unserem neuen exklusiven Bereich – gab es letzte Woche. In dieser Woche gibt es für unsere Abonnenten für ALLE DAX-Werte und viele ausgesuchte Einzeltitel das RICHTIGE Produkt und das richtige Investment für die kommenden sechs Monate. Eine Investition, die sich bezahlt macht, ist unser Newsletter schon jetzt. Das können die Abonnenten bestätigen. Zurück zu Infineon: Eine massive Kaufempfehlung gibt es von Analystenseite. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach einem Treffen mit Top-Managern auf “Buy” mit einem Kursziel von 30,40 Euro belassen. Er habe Zutrauen in die Prognose des Chip-Herstellers, im Automobilgeschäft auf Jahressicht prozentual zweistellig zu wachsen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie.