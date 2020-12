Infineon sehr stark

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon Long: 77 Prozent-Chance

von Harald Zwick - 14.12.2020, 08:30 Uhr

Infineon hat seit dem Corona-Sell Off Mitte März einen zweistufigen Trend ausgebildet, wobei der erste Abschnitt ab Mitte Juni in den flacheren Trend übergeht. Der aktuelle Trend ist noch intakt und lässt Prognosen bis in den Bereich um 33 Euro zu. Die Marktteilnehmer stehen vor der ambivalenten Situation einer Eilzulassung des Corona-Impfstoffes und der Verzögerung des nächsten Stimulus-Paketes in den USA.

Im Q4 (Juli bis September) machte es sich für Infineon bezahlt, unter dem Eindruck der ersten Corona-Welle die Produktionskapazität nicht in dem Ausmaß zurückgefahren zu haben wie der Konkurrent NXP aus den Niederlanden. NXP kann aktuell die gestiegene Nachfrage nicht zu 100 % bedienen und muss Kunden vertrösten. Einige der Zielmärkte, insbesondere der Automarkt, haben sich seit Sommer besser als erwartet erholt. Hinzu kommt der beschleunigte strukturelle Wandel hin zur Elektromobilität, insbesondere in Europa. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 stieg der Umsatz auf 2.490 Millionen Euro nach 2.174 Millionen Euro im Vorquartal. Hierin ist zum ersten Mal für ein vollständiges Quartal der Beitrag der im April erworbenen Cypress Semiconductor Corporation enthalten.

.

Zum Chart

.

Der rasante Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März dauerte bis Mitte Juni an, um danach einen gemächlicheren Aufwärtstrend auszubilden. Dieser Trend ist aktuell noch intakt und sollte, bei vorteilhafter Corona-Entwicklung durch eine einzukalkulierende Impfkampagne, mittelfristig Kurse rund um die Marke bei 33 Euro ermöglichen. Die letzten Handelstage zeigte sich der Kurs von Infineon robuster als der überwiegenden Teil der DAX Papiere. Die für den Aktienmarkt wichtigen Marktteilnehmer aus den USA reagieren aktuell verschnupft auf den Aufschub eines neuen Stimuluspaketes seitens der US-Administration. Dem gegenüber steht die Eilzulassung des Biontech/Pfizer Wirkstoffes durch die FDA. Auf Sicht der nächsten 5 - 6 Wochen sollten die Bullen überwiegen, wovon auch der Infineon-Kurs profitieren sollte. Die nächsten Handelstage ist es möglich, dass die Kurse noch etwas nachgeben, nachdem das Papier als überkauft erscheint und sich im oberen Segment des Trendkanals bewegt. Die Unterstützung bei 23,44 Euro sollte aber nicht angesteuert werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 30,20 // 33,00 Euro Unterstützungen: 27,67 // 23,44 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HR30JY) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Infineon erwarten, überproportional mit einem Hebel von 5,65 profitieren. Der Abstand des Basiswertes zur Knock Out Barriere beträgt dabei 17,14 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 25,44 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,60 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,1 zu 1, nachdem das Kursziel bei 9,16 Euro liegt (33,00 Euro beim Basiswert).

Strategie für steigende Kurse WKN: HR30JY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,04- 5,17 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 23,86 Euro

Basiswert: Infineon Technologies AG KO-Schwelle: 23,86 Euro

akt. Kurs Basiswert: 28,88 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 9,16 Euro Hebel: 5,65

Kurschance: + 77 Prozent Quelle: UniCredit

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de