Infineon profitiert von Zahlen

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Als eine der meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger steigt BioNTech heute um 0,4%. Im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus hat BioNTech eine weitere Hürde genommen. Die europäische Arzneimittelbehörde gab die Freigabe für ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren für den von BioNTech entwickelten Wirkstoff. BioNTech ist damit nach AstraZeneca erst das zweite Unternehmen, das eine solche Freigabe erhält.



2. Luckin Coffee (WKN: A2PJ6S)

Der chinesische Starbucks-Konkurrent Luckin Coffee gehört bei den Anlegern in Stuttgart auch am Freitag zu den meistgehandelten Aktien. Nach turbulenten letzten Wochen setzt Luckin Coffee seinen Erholungskurs heute mit einem Plus von 2,8% fort. Die Aktie konnte sich alleine im vergangenen Monat fast verdoppeln und steht mittlerweile bei 4 Euro.



3. Infineon (WKN: 623100)

In Stuttgart rege gehandelt werden am Freitag die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon. Das Münchener Unternehmen profitiert von einem insgesamt positiven Marktumfeld in der Halbleiterbranche und zeigt sich 2,7% fester. Am Vorabend hatte der Chiphersteller NXP Semiconductor starke Quartalszahlen vorgelegt.