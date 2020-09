Infineon noch im Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon Long: 48 Prozent-Chance

von Harald Zwick - 14.09.2020, 07:30 Uhr

Infineon hat seit dem Corona-Sell Off Mitte März einen zweistufigen Trend ausgebildet, wobei der erste Abschnitt Mitte Juni danach in den flacheren Trend übergeht. Der aktuelle Trend ist noch intakt und lässt Prognosen bis in den Bereich um 27 Euro zu. Ein Comeback des Corona-Virus in der kalten Jahreszeit vor der Zulassung einer Impfung könnte allerdings die Wirtschaft wieder nach unten drücken.

Auch wenn in diesem Herbst in Europa der Ausbruch einer 2. Corona-Welle befürchtet wird, scheint sich die Wirtschaft einstweilen zu stabilisieren. Der Halbleiterspezialist Infineon, der Energieversorger RWE und die Deutsche Telekom konnten sogar ihre Jahresprognosen anheben. Anstelle eines Umsatzes von 8,4 Milliarden Euro erwartet der Halbleiterspezialist nun 8,5 Milliarden Euro. Die wichtigere Umsatzrendite veranschlagt die frühere Siemens-Tochter nun nicht mehr mit zwölf, sondern mit 13 Prozent. Auch im besonders hart getroffenen Automobilmarkt sieht das Management konkrete Anzeichen einer Erholung. Die Autosparte steht für knapp 40 Prozent vom Umsatz und ist für den DAX-Konzern daher besonders wichtig. Alles in Allem hängt die Geschäftsentwicklung wesentlich vom weltweiten Verlauf der Coronavirus-Pandemie und der Wirkung der aufgelegten Konjunkturpakete ab.

.

Zum Chart

.

Der rasante Kursanstieg nach dem Corona-Tief Mitte März dauerte bis Mitte Juni an, um danach einen gemächlicheren Aufwärtstrend auszubilden. Dieser Trend ist aktuell noch intakt und sollte, bei vorteilhafter Corona-Entwicklung, bis Ende Oktober 2020 Kurse rund um die Marke bei 27 Euro ermöglichen. Am Weg zum neuen All Time High bei 27 Euro muss zuerst das alte Hoch von Mitte Juni 2018 rund um den Bereich bei 25,71 Euro getestet und überwunden werden. Die nächsten Handelstage wird sich der Kurs voraussichtlich im Bereich zwischen 21,70 Euro bis 24,23 Euro bewegen und sehr wahrscheinlich den Widerstand bei 24,23 Euro testen. Auch fundamental betrachtet ist im Fiskaljahr 21/22 wieder ein Gewinn pro Aktie von 0,96 geplant. Gemessen am aktuellen Kurs ergibt dies ein erwartetes KGV von 25 und erscheint für einen High Tech Wert als annehmbar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 24,23 // 25,72 Euro Unterstützungen: 23,00 // 21,70 Euro

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HR02BV) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs von Infineon erwarten, überproportional mit einem Hebel von 4,56 profitieren. Der Abstand des Basiswertes zur Barriere beträgt dabei 21,35 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

.

Dieser könnte beim Basiswert bei 21,35 Euro liegen. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,02 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,1 zu 1, nachdem das Kursziel bei 7,80 Euro liegt (27 Euro beim Basiswert).

Strategie für steigende Kurse WKN: HR02BV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,17 - 5,26 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 18,69 Euro

Basiswert: Infineon Technologies AG KO-Schwelle: 18,69 Euro

akt. Kurs Basiswert: 23,89 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 7,80 Euro Hebel: 4,56

Kurschance: + 48 Prozent Quelle: UniCredit

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.