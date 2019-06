Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon plant weitere Investitionen in die Zukunft und kann selbst dadurch selbst als Investition für Anleger interessanter machen. Infineon will Cypress Semi übernehmen.Damit bekäme Infineon einen Chip, der WLAN und Bluetooth zugleich bietet. Dieser Chip ist einzigartig und bietet sich als Innovation für das Internet of Things und autonomes Fahren an.Ob sich die Investition in Infineon jetzt lohnt, hängt vom Handelsstreit zwischen USA und China ab. Details und Updates unter http://www.heibel-unplugged.de/2480,infineon-holt-sich-einmaligen-wlan-bluetooth-chip/